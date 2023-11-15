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Сегодня, 14:26

Ковальчук рассказал, желает ли сыну-футболисту продолжения карьеры в Европе

Виктория Кравченко
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Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук назвал честью вызов его сына-футболиста на сентябрьский сбор национальной команды России U14.

— В футболе есть с кем играть и куда расти. Например, те же страны БРИКС, Саудовская Аравия и другие. Становится больше стран, с кем можно устраивать турниры. Уверен в том, что РФС будет пользоваться этим и проводить турниры, потому что там хороший уровень футбола. А вызов в сборную — всегда приятно и огромная честь слушать гимн своей страны, держа руку на сердце в майке сборной. Конечно, эти эмоции для сына на всю жизнь, — цитирует Ковальчука Sport24.

Младшая юношеская сборная России выиграла Турнир развития УЕФА в Минске, где также участвовали команды Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Филипп Ковальчук участвовал во всех играх российской сборной.

14-летний футболист выступает в Бразилии за «Сан-Паулу».

Источник: https://sport24.ru/football/news-596114-kovalchuk-otvetil-na-vopros-o-tom-zhelayetli-on-svoyemu-synu-futbolistu-prodolzheniya-karyery-v-yevrope
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