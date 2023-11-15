Ковальчук рассказал, желает ли сыну-футболисту продолжения карьеры в Европе

Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук назвал честью вызов его сына-футболиста на сентябрьский сбор национальной команды России U14.

— В футболе есть с кем играть и куда расти. Например, те же страны БРИКС, Саудовская Аравия и другие. Становится больше стран, с кем можно устраивать турниры. Уверен в том, что РФС будет пользоваться этим и проводить турниры, потому что там хороший уровень футбола. А вызов в сборную — всегда приятно и огромная честь слушать гимн своей страны, держа руку на сердце в майке сборной. Конечно, эти эмоции для сына на всю жизнь, — цитирует Ковальчука Sport24.

Младшая юношеская сборная России выиграла Турнир развития УЕФА в Минске, где также участвовали команды Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Филипп Ковальчук участвовал во всех играх российской сборной.

14-летний футболист выступает в Бразилии за «Сан-Паулу».