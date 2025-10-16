Франция проиграла Марокко в полуфинале молодежного чемпионата мира

16 октября, 01:56
Сборная Марокко обыграла Францию в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира — 1:1 (пен. — 4:3).
На 32-й минуте Яссир Забири не реализовал пенальти, но марокканцы вышли вперед благодаря автоголу. Французы отыгрались после перерыва — забил Люка Мишал. В основное время команды не выявили победителя. В дополнительное время французская команда осталась в меньшинстве, так как на 107-й минуте Рабби Нзингула получил вторую желтую карточку.
В серии пенальти точнее оказались марокканские футболисты — 4:3. В финале марокканцы сыграют против победителя матча Аргентина — Колумбия.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
1/2 финала
Марокко — Франция — 1:1 д.в. (1:0)
Голы: Олмета, 32 (автогол) — 1:0. Мишал, 59 — 1:1.
Нереализованный пенальти: Забири (М), 32.
Удаление: Нзингула (Ф), 107.
Серия пенальти — 4:3.
Gordon
Это просто праздник какой-то! (с)
16.10.2025
Олег Р.
Вы матч смотрели то??? Мароканцы как раз с пенальти забили!!!
16.10.2025
1164
Они должны были вылететь еще на японцах
16.10.2025
NoName
Африканцы с африканцами рубились, а проиграла Франция
16.10.2025
AZ
ВОроны заклевали петухов)))
16.10.2025
МаратХ
Француз на серии пенальти допижонился. Нес мяч под футболкой, вынашивал. Подшаги, зашаги и штанга
16.10.2025