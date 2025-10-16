Франция проиграла Марокко в полуфинале молодежного чемпионата мира

Сборная Марокко обыграла Францию в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира — 1:1 (пен. — 4:3).

На 32-й минуте Яссир Забири не реализовал пенальти, но марокканцы вышли вперед благодаря автоголу. Французы отыгрались после перерыва — забил Люка Мишал. В основное время команды не выявили победителя. В дополнительное время французская команда осталась в меньшинстве, так как на 107-й минуте Рабби Нзингула получил вторую желтую карточку.

В серии пенальти точнее оказались марокканские футболисты — 4:3. В финале марокканцы сыграют против победителя матча Аргентина — Колумбия.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

1/2 финала

Марокко — Франция — 1:1 д.в. (1:0)

Голы: Олмета, 32 (автогол) — 1:0. Мишал, 59 — 1:1.

Нереализованный пенальти: Забири (М), 32.

Удаление: Нзингула (Ф), 107.

Серия пенальти — 4:3.