Матч Грузия — Бельгия стал самым посещаемым в истории молодежных Евро

Матч второго тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Грузии и Бельгии стал самым посещаемым в истории Евро до 21 года.

По данным УЕФА, игру на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси посетили 41 887 человек.

Матч завершился со счетом 2:2. Хозяева поля проигрывали 0:2 после первого тайма, но отыгрались за три минуты до конца основного времени.

После двух матчах Грузия набрала 4 очка и лидирует в группе А, Бельгия с 2 очками — на второй строчке.