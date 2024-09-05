Молодежная сборная России по футболу отправилась во Вьетнам

Молодежная сборная России по футболу под руководством Ивана Шабарова отправилась в Ханой, сообщает официальный сайт РФС.

Национальная команда проведет два спарринга со сверстниками из Вьетнами. Они состоятся 6 и 9 сентября. В РФС подчеркнули, что игры пройдут в закрытом формате по просьбе принимающей стороны.

В Ханой отправились:

Вратари: Михаил Цулая («Ростов-2»), Тимофей Митров («Шинник»), Илья Тихомиров («Спартак-2»).

Защитники: Михаил Рядно («Родина»), Иван Лепский («Динамо-2»), Никита Бозов («Балтика»)Матвей Бардачев, Никита Лобов, Иван Шилёнок («Зенит-2»), , Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Михаил Умников («Краснодар-2»),Михаил Щетинин («Факел»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Егор Смелов, Денис Боков («Динамо-2»), Вадим Раков («Локомотив»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Барт («Сочи»), Алексей Колтаков («Ростов-2»).

Нападающие: Константин Дорофеев («Краснодар-2»), Дмитрий Радиковский («Локомотив»).