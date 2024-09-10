Молодежная сборная России вернулась из Вьетнама

Пресс-служба молодежной сборной России сообщила о возвращении команды из Вьетнама.

«Молодежная сборная России вернулась в страну из Вьетнама, где провела два товарищеских матча», — приводит ответ пресс-службы ТАСС.

Молодежная сборная должна была провести два товарищеских матча в Ханое против сверстников из Вьетнама. В первом россияне одержали крупную победу со счетом 3:0, а второй был остановлен из-за погодных условий при счете 2:0 в пользу российской сборной. В итоге вторая игра была отменена.