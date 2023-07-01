На матче Грузия — Израиль был обновлен рекорд посещаемости молодежных Евро

Матч между Грузией и Израилем в четвертьфинале чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд обновил рекорд посещаемости в истории турнира.

Игру на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси посетили 44 338 человек. Максимальная вместимость стадиона составляет 54 549 болельщиков.

На этом турнире в третий раз был обновлен рекорд посещаемости. В первый раз это произошло 24 июня на матче Грузии и Бельгии (2:2) — 41 887 человек. Во второй раз рекорд обновили 27 июня на игре 3-го тура между Грузией и Нидерландами (1:1) — 43 004.

На данный момент в матче Грузия — Израиль счет 0:0 и идет первый тайм дополнительного времени.