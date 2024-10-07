На матчи с Россией в молодежку Китая вызваны 25 игроков

Для участия в тренировочном сборе, в ходе которого состоятся два товарищеских матча с Россией, в молодежную сборную Китая, которую тренирует испанец Антонио Пуче, вызваны 25 игроков.

В список приглашенных вошли: вратари Юй Цзиньюн («Шаньдун»), Чжан Хайсюань («Чунцин»), Си Аньцзе («Шанхай Хайган»); защитники Ху Хэтао («Чэнду Жунчэн»), Чжан Тао («Ухань»), Бао Шимэн, Люй Кунь (оба — «Шанхай Хайган»), Ян Миньцзе («Гуаньси Пинго»), Лю Хаофань («Чжэцзян»), Чжан Исюань («Шицзячжуан»); полузащитники Чжоу Цзяньи («Цанчжоу»), Аинифа Яремати («Сучжоу»), Абудухелили Усиманьцзян («Циндао Сихайань»), Муталифу Иминкари, Ляо Жунсян (оба — «Чэнду»), Вэй Чживэй («Мэйчжоу»), Сиэрчжати Нуэр («Цзянси Лушань»), Чэнь Чжэсюань («Шицзячжуан»), Чэнь Сюйхуан, Лю Сяолун (оба — «Шанхай Хайган»), Бао Шэнсинь («Шанхай Цзядин Хуэйлун»), Майулан Мицзити («Шаньдун»); нападающие Айфэйэрдин Айсикаэр («Ухань»), Лин Цзе («Наньцзин Сити»), Хэ Сяокэ («Шаньдун»).

Как сообщает Китайская футбольная ассоциация, сбор команды Китая пройдет с 4 по 15 октября. Команда ведет подготовку к отборочным матчам Кубка Азии-2025 и к Азиатским играм-2026. Встречи со сборной России запланированы на 11 и 14 октября.