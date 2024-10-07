Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Молодежные сборные. Новости
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 11:58

На матчи с Россией в молодежку Китая вызваны 25 игроков

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

Для участия в тренировочном сборе, в ходе которого состоятся два товарищеских матча с Россией, в молодежную сборную Китая, которую тренирует испанец Антонио Пуче, вызваны 25 игроков.

В список приглашенных вошли: вратари Юй Цзиньюн («Шаньдун»), Чжан Хайсюань («Чунцин»), Си Аньцзе («Шанхай Хайган»); защитники Ху Хэтао («Чэнду Жунчэн»), Чжан Тао («Ухань»), Бао Шимэн, Люй Кунь (оба — «Шанхай Хайган»), Ян Миньцзе («Гуаньси Пинго»), Лю Хаофань («Чжэцзян»), Чжан Исюань («Шицзячжуан»); полузащитники Чжоу Цзяньи («Цанчжоу»), Аинифа Яремати («Сучжоу»), Абудухелили Усиманьцзян («Циндао Сихайань»), Муталифу Иминкари, Ляо Жунсян (оба — «Чэнду»), Вэй Чживэй («Мэйчжоу»), Сиэрчжати Нуэр («Цзянси Лушань»), Чэнь Чжэсюань («Шицзячжуан»), Чэнь Сюйхуан, Лю Сяолун (оба — «Шанхай Хайган»), Бао Шэнсинь («Шанхай Цзядин Хуэйлун»), Майулан Мицзити («Шаньдун»); нападающие Айфэйэрдин Айсикаэр («Ухань»), Лин Цзе («Наньцзин Сити»), Хэ Сяокэ («Шаньдун»).

Как сообщает Китайская футбольная ассоциация, сбор команды Китая пройдет с 4 по 15 октября. Команда ведет подготовку к отборочным матчам Кубка Азии-2025 и к Азиатским играм-2026. Встречи со сборной России запланированы на 11 и 14 октября.

Футбол
Молодежная сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Юристы оценили риск штрафов за навигатор в машине из-за поправок в ПДД
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Вылететь в крипту: в чем обвиняют создателей биржи Cryptex и системы UAPS
Защитнику сборной Турции Демиралу открыли памятник с «волчьим салютом»
Материалы сюжета Сборная России: матчи в октябре — соперники и состав
Мусаев — о матчах сборной России: «Луше бы я сыграл с каким-нибудь клубом, чем с медиалигой»
Сильянов — о сборной: «Сами думали, что сбор отменят»
Агент Головина: «Александр сегодня ночью уже будет в расположении сборной России»
Кафанов объяснил, почему Сафонов не вызван на октябрьский сбор
Карпин заявил, что пока не определился с задачами октябрьского сбора национальной команды
«Мы разочарованы поведением федерации футбола Пакистана». Митрофанов объяснил, что будет со сборной России в октябре
Сегодня
Вчера
Неделя