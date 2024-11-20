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Сегодня, 08:00

Салтыков: «Подарил болельщикам «Сан-Кристована» свои бутсы. Пусть играют в футбол»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Никита Салтыков и бразильские болельщики.
Фото РФС
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Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной России Никита Салтыков в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение бразильских болельщиков «Сан-Кристована».

«Не обижаюсь на фанатов «Сан-Кристована». Мы выиграли матч, полностью переиграв соперника. Болельщики регулярно скандируют что-то про игроков другой команды, обижаться на это глупо. Как раз такая моя реакция полностью изменила их отношение к нам.

В видео этого нет, но после игры все они фоткались с нами. Говорили по-английски, что любят нас. А один из болельщиков и вовсе подарил шапку-ушанку. Я не остался в долгу и подарил им свои бутсы. Пусть играют в футбол», — сказал Салтыков «СЭ».

18 ноября после победы молодежной сборной над «Сан-Кристованом» (4:0) в турне по Бразилии местные болельщики начали оскорблять игрока. Восприняв кричалку на португальском языке как приветствие, Салтыков начал танцевать и прыгать.

Молодежная сборная России по футболу
Никита Салтыков

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