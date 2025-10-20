Видео
20 октября, 06:07

Объявлены лучшие игроки молодежного чемпионата мира-2025

Павел Лопатко

Организаторы молодежного чемпионата мира-2025 объявили лучших игроков турнира, который завершился в Чили победой сборной Марокко.

Лучшим игроком признали полузащитника сборной Марокко Отмана Маамму. Он получил приз «Золотой мяч». «Серебряный мяч» вручили его партнеру по команде, автору дубля в финальном матче нападающему Яссиру Забири, а «Бронзовый» — аргентинскому хавбеку Мильтону Дельгадо.

Лучшим вратарем признали аргентинца Сантино Барби.

Лучшими бомбардирами стали четверо игроков, которые забили по пять голов: полузащитник сборной США Бенджамин Кремаски, нападающий сборной Колумбии Нейсер Вильярреаль, форвард французской сборной Люка Мишаль и Забири.

2

  • Saiga-спринтер

    Аргентинцы по мастерству было лучше мароканцев. На пряники раздают, по обычаю, только победителям.

    20.10.2025

    Сборная Аргентины по футболу
    Сборная Марокко по футболу
    Сборная США по футболу
