Франция проиграла Украине в 1/4 финала молодежного Евро-2023

Сборная Украины обыграла Францию в последнем четвертьфинале молодежного чемпионата Европы — 3:1.

У украинцев дублем отличился Георгий Судаков, еще один мяч на счету Артема Бондаренко. Единственный гол французов забил Раян Шерки.

После этого матча определились все полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы. Сборная Израиля встретится с Англией, а Украина — с Испанией.

Оба матча пройдут в среду, 5 июля. Игра Израиль — Англия начнется в 19.00 по московскому времени, а встреча Испания — Украина — в 22.00.