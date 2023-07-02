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Молодежные сборные

2 июля, 23:52

Франция проиграла Украине в 1/4 финала молодежного Евро-2023

Иван Торопцев
Корреспондент
Четвертьфинальный матч молодежного Евро Франция — Украина.
Фото AFP
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Сборная Украины обыграла Францию в последнем четвертьфинале молодежного чемпионата Европы — 3:1.

У украинцев дублем отличился Георгий Судаков, еще один мяч на счету Артема Бондаренко. Единственный гол французов забил Раян Шерки.

Чемпионат Европы U21. 1/4 финала
02 июл, 22:00. Cluj Arena (Клуж-Напока)
Франция U21
1:3
Украина U21

После этого матча определились все полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы. Сборная Израиля встретится с Англией, а Украина — с Испанией.

Оба матча пройдут в среду, 5 июля. Игра Израиль — Англия начнется в 19.00 по московскому времени, а встреча Испания — Украина — в 22.00.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Украины по футболу
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