Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Молодежные сборные. Новости
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 21:45

Опубликован состав молодежной сборной России на турне в Бразилии

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Стал известен состав молодежной сборной России на турне в Бразилии, сообщает официальный сайт РФС.

Команда проведет сбор в Рио-де-Жанейро с 9 по 19 ноября. В этот период сборная сыграет с молодежными командами «Флуминенсе» (14 ноября) и «Ботафого» (16 ноября), а также с основной командой «Сан-Кристована» (18 ноября).

На сбор вызваны 25 футболистов.

Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дегтев («Сочи»).

Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Юрий Коледин («Торпедо»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Матвей Лукин (ЦСКА), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачев («Урал»), Михаил Рядно («Родина»), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Локомотив»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Торпедо»), Кирилл Никишин («Балтика»).

Источник: РФС
Молодежная сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава РФ Зеленского
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Сегодня
Вчера
Неделя