Опубликован состав молодежной сборной России на турне в Бразилии

Стал известен состав молодежной сборной России на турне в Бразилии, сообщает официальный сайт РФС.

Команда проведет сбор в Рио-де-Жанейро с 9 по 19 ноября. В этот период сборная сыграет с молодежными командами «Флуминенсе» (14 ноября) и «Ботафого» (16 ноября), а также с основной командой «Сан-Кристована» (18 ноября).

На сбор вызваны 25 футболистов.

Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дегтев («Сочи»).

Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Юрий Коледин («Торпедо»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Матвей Лукин (ЦСКА), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачев («Урал»), Михаил Рядно («Родина»), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Локомотив»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Торпедо»), Кирилл Никишин («Балтика»).