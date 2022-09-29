Карпукас: «Баринов не мог отключиться на 90 минут? У меня такая же позиция. Точь-в-точь»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал «СЭ» о дебюте за молодежную сборную России.

— Ты дебютировал за молодежную сборную России. Расскажи о своих впечатлениях.

— Для меня это был первый опыт поездки в какую-либо сборную. Я ни разу не попадал в юношескую. Теперь попал в молодежную. Очень приятно надевать эту футболку. Это интересный опыт, ибо график был тяжелый. Сначала играли дерби, после сыграли с белорусами. Через два дня был матч с казахами. Теперь опять сыграли, уже с «Локомотивом» в Кубке. Для меня это было достаточно тяжело, но интересно.

— Баринов говорил, что не мог отключиться даже на 90 минут из-за происходящего. Как ты справляешься?

— У меня позиция такая же, как у Димы Баринова. Прям точь-в-точь. Отключиться не получается.

20-летний Карпукас принял участие в товарищеских играх молодежной сборной России против Белоруссии (6:1) и Казахстана (2:1). В обеих встречах футболист провел на поле по 45 минут и не отличился результативными действиями.