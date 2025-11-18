Видео
18 ноября, 20:46

Полузащитник молодежной сборной России Чобанов признан лучшим игроком Кубка Манаса

Полузащитник молодежной сборной России Руслан Чобанов признан лучшим футболистом Кубка Манаса.

Национальная команда выиграла все три матча и стала победителем турнира, а 21-летний Чобанов принял участие в двух встречах: против Ирана (2:0) и Киргизии (8:0).

Чобанов — воспитанник «Краснодара». С июля 2025 года хавбек выступает за минское «Динамо» на правах аренды. Футболист принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.

    18.11.2025

  • За спорт!

    Почему не Бабаев?

    18.11.2025

  • Mv Mv

    Барселона и Реал уже встали в очередь

    18.11.2025

