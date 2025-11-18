Полузащитник молодежной сборной России Чобанов признан лучшим игроком Кубка Манаса

18 ноября, 20:46
Полузащитник молодежной сборной России Руслан Чобанов признан лучшим футболистом Кубка Манаса.
Национальная команда выиграла все три матча и стала победителем турнира, а 21-летний Чобанов принял участие в двух встречах: против Ирана (2:0) и Киргизии (8:0).
Чобанов — воспитанник «Краснодара». С июля 2025 года хавбек выступает за минское «Динамо» на правах аренды. Футболист принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.
100% Верняки!!
.Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
18.11.2025
За спорт!
Почему не Бабаев?
18.11.2025
Mv Mv
Барселона и Реал уже встали в очередь
18.11.2025