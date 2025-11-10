Видео
10 ноября, 23:28

Полузащитник «Спартака» Зорин пропустит сбор молодежной команды России

Алина Савинова

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин покинул расположение молодежной сборной России, сообщает пресс-служба молодежной национальной команды.

Отмечается, что 21-летний игрок прошел медицинский осмотр в Новогорске, по итогам которого у него было выявлено повреждение ахилла.

В этом сезоне Зорин провел за «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Молодежная сборная России примет участие в международном турнире в киргизском Манасе, который стартует 12 ноября. На нем также сыграют национальные команды U-23 из Киргизии, Ирана и Бахрейна.

Источник: https://t.me/teamrussia_u21/6325
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
