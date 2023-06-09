Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 22:34

РФС назвал состав молодежной сборной России нового созыва

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

РФС объявил состав молодежной сборной России нового созыва.

В состав национальной команды включены 23 футболиста:

Вратари: Даниил Худяков («Локомотив» Москва), Даниил Веселов («Крылья Советов» Самара), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак» Москва), Артем Бескибальный («Строгино» Москва), Денис Першин, Матвей Лукин (оба — ЦСКА Москва), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба — «Динамо» Москва), Павел Бочаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин («Звезда» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба — «Спартак» Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Игорь Дмитриев («Ленинградец» Ленинградская область), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Вадим Раков («Локомотив» Москва).

Нападающие: Павел Мелешин («Спартак» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).

Команда проведет учебно-тренировочный сбор с 10 по 19 июня в Новогорске и Минске. Сборная проведет два товарищеских матча: 15 июня в Борисове против сборной Белорусии и 18 июня в Жодино с клубом «Торпедо-БелАЗ».

Источник: https://rfs.ru/news/218286
Молодежная сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС поблагодарил Галактионова за работу с молодежной сборной России