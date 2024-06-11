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Сегодня, 16:33

Роднина — о словах Чеферина: «Не в первый раз к нам применяются абсолютно несправедливые решения»

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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова президента УЕФА Александера Чеферина о юношеских сборных командах России.

Ранее глава организации заявил, что команды из России нельзя допустить из-за политического давления на национальные федерации.

«Пора смириться. Это не первый раз, когда за последние два года к нам применяются абсолютно несправедливые решения», — сказала Роднина «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го УЕФА допустил к стартам команды U17, однако позже отменил свое решение.

Команда Валерия Карпина с того момента провела уже 13 товарищеских матчей. В последней встрече, 7 июня, сборная России разгромила белорусов: 4:0.

Константин Передерий

Александер Чеферин
Ирина Роднина
УЕФА
ФИФА
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