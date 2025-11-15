Дубль Бабаева принес молодежной сборной России победу над Бахрейном

Сегодня, 14:18
Молодежная сборная России в матче Кубка Манаса обыграла команду Бахрейна до 23 лет — 2:0.
Победу россиянам принес дубль Ульви Бабаева. Полузащитник московского «Динамо» дважды отличился в концовке — на 90+9-й и 90+11-й минутах.
Кубок Манаса проходит в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Сборная России одержала вторую победу на турнире, 12 ноября молодежка победила Иран U23 (2:0).
Dron56
Так держать Бабаев . Весной должен в Динамо быть в основе постоянно.
15.11.2025
Saiga-спринтер
Нет, как явления, в футболе неких голов якобы на "90 +" минутах. Все годы, забитые в компенсированное время, запмсываются в протоколе матча в рамках игрового времени матча. Игровое время матча составляет ровно 90 минут (2 по 45 мин.) и ни секундой больше.
15.11.2025
Millwall82
не родственник случаем? Хотя тот наполовину армянин, этот полностью азер-россиянин.
15.11.2025