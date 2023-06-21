Молодежная сборная Испании разгромила Румынию на чемпионате Европы U21

Молодежная сборная Испании одержала победу над Румынией в первом туре группового этапа чемпионата Европы U21 — 3:0.

Испанцы открыли счет на 55-й минуте — отличился Алекс Баэна. Семь минут спустя преимущество испанцев удвоил Хуан Миранда. В концовке встречи окончательный счет установил Серхио Гомес.

Сборная Испании с 3 очками лидирует в группе B после первого тура — столько же баллов у Украины, но она уступает по разнице мячей. Хорватия идет третьей, а замыкает квартет сборная Румынии.