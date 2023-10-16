Молодежная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу» U-20

Молодежная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу» U-20 — 1:1. Команды провели два тайма по 40 минут.

В составе российской национальной команды отметился Александр Кокшаров. Игра началась с опозданием в один час из-за того, что автобус сборной России попал в пробку.

В предыдущих матчах бразильского турне молодежная сборная России победила «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4), а также сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

Товарищеские матчи

«Сан-Паулу U-20» — Россия U21 — 1:1 (1:1)

Голы: Кокшаров, 11 (0:1). Габриэл Майоли, 26 — с пенальти (1:1).

Россия U21: Москвичев, Бессмертный (Шнапцев, 80), Лукин, Крашевский, Кирш, Чобанов, Родионов (Пяткин, 50), Дмитриев (Глебов, 49), Салтыков (Кисляк, 76), Кучугура (Ишков, 76), Кокшаров (Никишин, 36).

16 октября.