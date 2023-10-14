Молодежная сборная России обыграла «Сантос» U20 в товарищеском матче

Сегодня, 18:05
Молодежная сборная России победила «Сантос» до 20 лет в рамках товарищеского матча — 6:4. Встреча прошла 14 октября в бразильском Сан-Паулу.
У сборной России голами отметились Иван Зазвонкин, Никита Салтыков, Иван Иванов, Кирилл Никишин, оформивший дубль, и Александр Кокшаров.
В следующем матче сборная России сыграет с молодежной командой «Сан-Паулу». Встреча состоится 16 октября.
Ранее в бразильском турне команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2) и оказалась сильнее «Палмейраса» (3:1).