Молодежная сборная России обыграла «Сантос» U20 в товарищеском матче

Молодежная сборная России победила «Сантос» до 20 лет в рамках товарищеского матча — 6:4. Встреча прошла 14 октября в бразильском Сан-Паулу.

У сборной России голами отметились Иван Зазвонкин, Никита Салтыков, Иван Иванов, Кирилл Никишин, оформивший дубль, и Александр Кокшаров.

В следующем матче сборная России сыграет с молодежной командой «Сан-Паулу». Встреча состоится 16 октября.