Сборные Швеции не будут играть с российскими юношескими командами

Председатель шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что сборные Швеции не будут играть с российскими командами в случае их допуска, информирует ТАСС.

«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд», — цитирует Райнфельдта газета Expressen.

Ранее с похожими заявлениями выступили представители Англии, Украины, Польши, Латвии и Дании.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований юношеские сборные России не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Отборочный турнир юношеского Евро-2024 стартует сегодня.