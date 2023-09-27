Сборные Швеции не будут играть с российскими юношескими командами

Сегодня, 16:21
Председатель шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что сборные Швеции не будут играть с российскими командами в случае их допуска, информирует ТАСС.
«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд», — цитирует Райнфельдта газета Expressen.
Ранее с похожими заявлениями выступили представители Англии, Украины, Польши, Латвии и Дании.
Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований юношеские сборные России не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.