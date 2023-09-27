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Сегодня, 16:21

Сборные Швеции не будут играть с российскими юношескими командами

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Председатель шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что сборные Швеции не будут играть с российскими командами в случае их допуска, информирует ТАСС.

«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд», — цитирует Райнфельдта газета Expressen.

Ранее с похожими заявлениями выступили представители Англии, Украины, Польши, Латвии и Дании.

Футболисты сборной России до&nbsp;17 лет. Англия и Украина призвали бойкотировать турниры после допуска России. К чему приведет решение УЕФА?

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований юношеские сборные России не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Отборочный турнир юношеского Евро-2024 стартует сегодня.

Источник: ТАСС
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