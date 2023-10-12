Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 20:27

Главный тренер молодежной сборной России Шабаров: «Игроки должны получить примерно одинаковое количество игровой практики»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопрос «СЭ» о графике команды.

— Тяжело команде играть три дня подряд?

— Тяжело, но мы знали, на что шли. Поэтому, проводя замены, должны учитывать, что завтра будет другая игра. Игроки должны получить примерно одинаковое количество игровой практики и при этом не должны получить травму.

— Можно было изучить соперника? Следующие команды посильнее?

— Следующие команды посильнее. Соперника смотрели, изучали, потому что игры есть в открытом доступе, они участвуют в лиге U20. Там достаточно информации можно было посмотреть. Но у них много игроков, часто меняются. До конца трудно подготовится к сопернику, потому что можешь не попасть на игроков, которые выйдут против тебя.

13 октября российской команде предстоит встретиться с «Палмейрасом» U-20, 14 октября — с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.

Сборная России по футболу
0
Читайте также
Ван Дейк считает, что игроки АПЛ должны начать говорить о напряженном графике
Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер молодежной сборной России Шабаров — об игре со «СКА Бразил»: «Сейчас нас больше волнует содержание игры, чем результат»