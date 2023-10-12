Главный тренер молодежной сборной России Шабаров: «Игроки должны получить примерно одинаковое количество игровой практики»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопрос «СЭ» о графике команды.

— Тяжело команде играть три дня подряд?

— Тяжело, но мы знали, на что шли. Поэтому, проводя замены, должны учитывать, что завтра будет другая игра. Игроки должны получить примерно одинаковое количество игровой практики и при этом не должны получить травму.

— Можно было изучить соперника? Следующие команды посильнее?

— Следующие команды посильнее. Соперника смотрели, изучали, потому что игры есть в открытом доступе, они участвуют в лиге U20. Там достаточно информации можно было посмотреть. Но у них много игроков, часто меняются. До конца трудно подготовится к сопернику, потому что можешь не попасть на игроков, которые выйдут против тебя.

13 октября российской команде предстоит встретиться с «Палмейрасом» U-20, 14 октября — с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.