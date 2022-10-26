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Молодежные сборные

Сегодня, 17:08

Стал известен состав молодежной сборной России для участия в турнире «Кубок Будущего»

Иван Шитик
Корреспондент
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Штаб сборной России определился с составом молодежной сборной (игроки до 20 лет) для участия в турнире «Кубок Будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 16 ноября.

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Набоков («Металлург»), Сергей Мурашов («Локо»).

Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артем Барабоша (ЦСКА), Михаил Березовский, Арсений Коромыслов, Владислав Сапунов (оба — СКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Арсений Варлаков («Югра»), Семен Ибрагимов («Капитан»), Богдан Крохалев («Металлург»), Александр Фигурин («Авангард»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Дмитрий Бучельников, Даниил Лазутин, Давид Мамаладзе, Матвей Мичков, Григорий Осипов (все — СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко («Металлург»), Иван Климович («Сибирь»), Александр Перевалов («Куньлунь»), Федор Свечков, Герман Точилкин, Никита Чибриков (оба — «Спартак»), Семен Синяткин («Динамо»), Станислав Яровой («Витязь»).

Тренерский штаб: Владимир Филатов — главный тренер, Константин Горовиков, Антон Кадейкин — тренеры, Андрей Комиссаров — тренер вратарей, Александр Кофанов — тренер по ОФП.

С 6 по 12 ноября команда проведет сбор на базе УТЦ «Новогорск». Помимо этого, запланирован контрольный матч против юниорской сборной России U18, которая также выступит на турнире в Санкт-Петербурге.

12 ноября сборная отправится в Санкт-Петербург, а 13-го — стартует на нем матчем против молодежной сборной Казахстана.

Источник: https://fhr.ru/news/item/95922/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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21%

1.65
Молодежная сборная России по хоккею
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