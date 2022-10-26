Стал известен состав молодежной сборной России для участия в турнире «Кубок Будущего»

Сегодня, 17:08
Штаб сборной России определился с составом молодежной сборной (игроки до 20 лет) для участия в турнире «Кубок Будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 16 ноября.
Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Набоков («Металлург»), Сергей Мурашов («Локо»).
Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артем Барабоша (ЦСКА), Михаил Березовский, Арсений Коромыслов, Владислав Сапунов (оба — СКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Арсений Варлаков («Югра»), Семен Ибрагимов («Капитан»), Богдан Крохалев («Металлург»), Александр Фигурин («Авангард»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).
Нападающие: Дмитрий Бучельников, Даниил Лазутин, Давид Мамаладзе, Матвей Мичков, Григорий Осипов (все — СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко («Металлург»), Иван Климович («Сибирь»), Александр Перевалов («Куньлунь»), Федор Свечков, Герман Точилкин, Никита Чибриков (оба — «Спартак»), Семен Синяткин («Динамо»), Станислав Яровой («Витязь»).
Тренерский штаб: Владимир Филатов — главный тренер, Константин Горовиков, Антон Кадейкин — тренеры, Андрей Комиссаров — тренер вратарей, Александр Кофанов — тренер по ОФП.
С 6 по 12 ноября команда проведет сбор на базе УТЦ «Новогорск». Помимо этого, запланирован контрольный матч против юниорской сборной России U18, которая также выступит на турнире в Санкт-Петербурге.
12 ноября сборная отправится в Санкт-Петербург, а 13-го — стартует на нем матчем против молодежной сборной Казахстана.
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Основные источники исследования