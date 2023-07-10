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10 июля, 23:58

Стали известны все участники плей-офф юношеского чемпионата Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Завершилась групповая стадия юношеского чемпионата Европы по футболу-2023, который проходит в Мальте.

В группе A первое место заняла Португалия, выигравшая все три матча и набравшая 9 очков. Вместе с ней в полуфинал вышла Италия с 4 очками, опередившая по дополнительным показателям Польшу, у которой тоже 4 очка. Сборная Мальты проиграла все три матча, не набрала ни одного очка и стала последней в группе.

В группе B первой стала Испания с 7 очками, на второй строчке — Норвегия с 5 очками. Исландия (2 очка, 3 место) и Греция (1 очко, 4 место) вылетели с турнира.

В полуфинале юношеского чемпионата Европы-2023 Португалия встретится с Норвегией (13 июля, 19.00 мск), а Испания — с Италией (13 июля, 22.00 мск).

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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