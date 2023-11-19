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Сегодня, 16:00

Шабаров подвел итоги матча молодежной сборной России с минским «Динамо»

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Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров отреагировал на поражение команды в товарищеском матче с минским «Динамо» (3:4).

— Сегодня в начале игры вышли ребята, которые реже вызываются в сборную, а заканчивали матч те, кто играл в основе прошлую игру, так как мы старались распределить нагрузку равномерно между вызванными футболистами. Если оценивать игру, то, к сожалению, мы допустили много ошибок в обороне, также в первом тайме играли не совсем правильно с точки зрения организации защитных действий. Во втором тайме тоже допустили много индивидуальных ошибок, которые привели к такому большому количеству пропущенных мячей. Из хорошего: пытались играть до конца, отыграться. Порадовало, что не сдались, а пытались вырвать ничью. Отмечу также неплохие действия в атаке, появились сыгранные взаимодействия между группой игроков, это радует. Но над игрой в обороне нам нужно еще прибавлять.

— Что изменилось в концовке второго тайма, когда команде почти удалось вырвать ничью? Так сильно повлиял выход Кучугуры, Дмитриева и Кокшарова?

— Дима Кучугура, Игорь Дмитриев и Саша Кокшаров сейчас находятся в хорошей форме, они неплохо чувствуют друг друга и понимают. У них получалось то, что, может быть, не получалось у тех, кто был в первом тайме. Наши удачные действия предопределили концовку игры, мы заставили соперника обороняться, не думать об атакующих действиях. Но нам есть над чем работать, потому что даже в этот момент было достаточно много моментов, где мы не так хорошо распоряжались мячом, не доводили до решающего удара, — сказал Шабаров.

В первом матче учебно-тренировочного сбора молодежная России 15 ноября обыграла команду Белоруссии U21 со счетом 3:1. В составе россиян дубль оформил нападающий Александр Кокшаров, еще одним забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Кучугура. За команду Белоруссии отличился нападающий Артем Шуманский, реализовав пенальти.

Молодежная сборная России по футболу
ФК Динамо (Минск)
Иван Шабаров
0
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