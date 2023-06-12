Тренер молодежной сборной Италии: «Поле замедляло наших техничных игроков»

Главный тренер молодежной сборной Италии Кармине Нунциата поделился впечатлениями от поражения в финале МЧМ-2023 против Уругвая (0:1).

«Они были лучше нас, были лучше физически, больше бегали. Поле нам не помогало, оно сильно замедляло наших техничных игроков. Я думаю, это было невероятное путешествие, мы должны поблагодарить ребят за то, что они нам дали. Они делали удивительные вещи. Эта игра не стирает того, что мы сделали на турнире», — приводит слова Нунциаты RAI.

Единственный гол на 86-й минуте забил Лусиано Родригес. На 81-й минуте полузащитник итальянцев Маттео Прати получил красную карточку за удар шипами по ноге соперника, однако главный арбитр встречи после помощи ВАР заменил удаление на желтую карточку.

Молодежная сборная Уругвая впервые стала чемпионом мира. В 2013 году она уступила в финале Франции.