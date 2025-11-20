Шабаров: «Ульви Бабаев сильно прибавил. Это пример для других футболистов, как приезжать в сборную»

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника Ульви Бабаева на ноябрьском сборе.

«Мы знаем Ульви Бабаева по юношеской сборной. За отрезок, что его не было в команде, он сильно прибавил. Молодец! Прогресс, который он демонстрирует, он привнес и в сборную. Он приехал не просто поиграть, чтобы потом выступать за «Динамо», он отдавался полностью. Это хороший пример для некоторых футболистов, как правильно нужно приезжать в сборную, показывать себя, играть на команду. От игры Бабаева только положительные впечатления», — сказал Шабаров «СЭ».

В этом сезоне 21-летний Бабаев провел 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

Сборная России стала победителем Кубка Манаса, который проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Россияне одержали три победы в трех матчах — были обыграны Иран (2:0), Бахрейн (2:0) и Киргизия U-23 (8:0).