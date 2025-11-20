Тренер молодежной сборной России Шабаров: «Хочется не просто собрать сильных игроков, а создать коллектив»

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в разговоре с «СЭ» назвал игрока, которого может выделить по итогам ноябрьского сбора.

«Много игроков можно выделить. Например, вратарей, все сыграли на ноль, достойно передавали эстафету, скажем так. Можно выделить и других игроков. Но Руслан Чобанов — капитан команды. Хочется не просто собрать сильных игроков, а создать коллектив. В этом роль капитана важна. В победе очень важна заслуга капитана», — сказал Шабаров «СЭ».

Полузащитник молодежной сборной России Чобанов был признан лучшим футболистом Кубка Манаса. Сборная России стала победителем турнира, который проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Россияне одержали три победы в трех матчах — были обыграны Иран (2:0), Бахрейн (2:0) и Киргизия U-23 (8:0).