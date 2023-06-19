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Сегодня, 06:17

Тренер молодежной сборной России оценил игру команды против «Торпедо-БЕЛАЗ»

Сергей Разин
корреспондент
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Cтарший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров подвел итоги товарищеского матча против «Торпедо-БЕЛАЗ» (0:1).

«Мы провели неплохой первый тайм, если точнее, первые 35 минут. Соперник достаточно организованный, они использовали смену позиций, и нам было непросто их прессинговать. Последние 10 минут первого тайма мы немножко подсели как в организации игры, так и физически, но все равно тайм был достойным.

Во втором тайме чувствовалось, что первые 45 минут отняли у нас много сил. У соперника же вышло 11 новых футболистов, и за счет свежести в начале второго тайма они имели преимущество. Минуте к 25-й, когда они начали уставать, игра выравнялась и пошла в нашу пользу. К сожалению, на фоне усталости ребята не смогли преодолеть оборонительные редуты соперника и забить гол. Это оставило осадок, хотя по игре мы имели несколько моментов.

В целом игра неплохая, особенно в сравнении с первым матчем. Сегодня игроки вышли на поле с другим настроем, самоотдача была на более высоком уровне. Ошибки есть, особенно в обороне, нам нужно прибавлять в отъеме мяча у соперника, это касается всех игроков, не только защитников», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

18 июня молодежка уступила белорусскому «Торпедо-БЕЛАЗ» со счетом 0:1. Ранее матч россиян против сборной Белоруссии U21 закончилась крупным поражением 1:5.

Источник: https://rfs.ru/news/218392
Молодежная сборная России по футболу
ФК Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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