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Сегодня, 09:41

Тренер молодежной сборной России Шабаров прокомментировал победу над Китаем

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал победу своей команды над сверстниками из Китая (1:0).

Встреча прошла на национальной тренировочной базе китайской футбольной ассоциации в Сянхэ. Единственный гол забил форвард Никита Салтыков.

— Ожидали, что вторая игра будет не такая, как первая. В первой нас где-то недооценили. Не ожидали, что соперник так закроется с первых минут. Сели — вся игра строилась, вскроем ли мы оборону. Сумели, молодцы, вскрыли. Преодолели. Моментов было не так много, как в прошлом матче. Команда соперника очень дисциплинировано сыграла в обороне.

— Как оцените судейство?

— Обычное гостевое. В прошлой игре нам поставили два пенальти. Ясно было, что в этой игре судья не будет этого делать. Предупреждали игроков, они терпели. Где-то эмоции проскальзывали, но в целом, достаточно дисциплинировано.

— На фоне эмоций Дмитриев был на грани красной.

— Самое простое было его поменять, но надо учиться. Хотел, чтобы ему показали карточку, тогда бы он понял. Партнеры ему сказали. В игре с Уругваем была похожая ситуация. Мы решили дать возможность для взросления ему самому.

— Кого назовете лучшим игроком?

— Салтыков забил, выделю его. Остальные сыграли неплохо, но больше причин для лучшего игрока я не вижу.

Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Иван Шабаров

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