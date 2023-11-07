Тренер молодежной сборной Шабаров прокомментировал вызов Зорина

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал состав команды на ноябрьский сбор.

Ранее молодежная сборная объявила имена игроков, которые отправятся на сборы в Минск. В состав попали 23 игрока.

«Мы продолжаем работу по формированию костяка команды. Как и на предыдущем сборе, в состав вошли игроки не только 2004, но и 2005 года рождения. Внимательно следим за теми, кто хорошо себя проявляет в клубах, как, например, Даниил Зорин, который стал лучшим игроком месяца в составе минского «Динамо», и даем им шанс», — цитирует Шабарова официальный сайт РФС.

В рамках сбора в Минске молодежная сборная России проведет 2 товарищеских матча: против молодежной сборной Белоруссии (15 ноября) и минского «Динамо» (19 ноября).