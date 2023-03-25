Тренер сборной России рассказала о тренировках в Бангладеше

Главный тренер женской юношеской сборной России по футболу Елена Медведь рассказала о тренировках в Бангладеше.

«Нормальное ли поле? На стадионе, где проходит турнир — вполне. А вот тренировочное, которое нам выделила местная ассоциация футбола — очень плохое. Примерно такое же, как возле школы в небольшом русском городе. Бетон, травы почти нет. Поиграть как во дворе в «дыр-дыр» можно, но профессиональный спортсмен тренируется на более качественном поле. Это, кстати, для девочек было едва ли не большим шоком, чем писающие на улицах люди. На первой тренировке они не сразу поняли, что мы действительно будем на нем тренироваться. Лучшая обувь для такого поля», — приводит слова Медведь Sport24.