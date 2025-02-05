УЕФА подтвердил: Евро-2027 пройдет без России. И Олимпиада-2028 — тоже

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал процедуру жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2027 среди молодежных сборных. Она состоится в Ньоне 6 февраля этого года. Всего в соревновании примут участие команды 53 ассоциаций, входящих в УЕФА.

«Федерация Лихтенштейна не заявила молодежную сборную, а Россия отстранена до дальнейшего уведомления», — говорится в документе УЕФА. Как уже сообщал «СЭ», наша команда, за которую в новом цикле-2025/27 вправе выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2003 года, останется и без первенства континента, и без Олимпиады-2028.

Албания и Сербия как хозяйки Евро-2027 вышли напрямую в финальный этап. Их сборные в жеребьевке не участвуют.

По результатам жеребьевки будут составлены девять отборочных групп: шесть по шесть команд и три — по пять.

УЕФА на основании соответствующего рейтинга составил шесть корзин. Они выглядят так:

Корзина 1. Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Германия, Франция, Украина, Италия, Дания;

Корзина 2. Румыния, Швейцария, Хорватия, Чехия, Польша, Норвегия, Бельгия, Грузия, Ирландия;

Корзина 3. Словения, Финляндия, Швеция, Австрия, Словакия, Греция, Исландия, Венгрия, Болгария;

Корзина 4. Шотландия, Уэльс, Израиль, Северная Македония, Турция, Косово, Северная Ирландия, Фареры, Молдавия;

Корзина 5. Белоруссия, Черногория, Босния, Кипр, Латвия, Литва, Казахстан, Азербайджан, Люксембург;

Корзина 6. Эстония, Мальта, Армения, Андорра, Гибралтар, Сан-Марино.

В одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Белоруссия и Украина, Гибралтар и Испания, Косово и Босния.

На чемпионате Европы в июне-июле 2027 года сыграют 16 команд. По его итогам определятся участники Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.