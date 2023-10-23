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Сегодня, 14:27

В ноябре будет организован товарищеский матч между юношескими сборными России и Таджикистана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что в ноябре будет организован товарищеский матч между юношескими сборными России и Таджикистана.

«В ноябре ФФТ и РФС организуют товарищеские матчи между юношескими сборными Таджикистана и России в Душанбе. Сыграют команды U-16 в промежуток с 13 по 21 ноября. Конкретные даты игр и дальнейшую информацию мы объявим позже», — приводит слова Салиева Sport24.

Юношеская сборная России до 17 лет сыграют матчи с национальными командами Узбекистана, Сенегала и Панамы. Игры пройдут 22, 25 и 28 октября соответственно.

26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к соревнованиям под эгидой организации сборные России до 17 лет. 10 октября УЕФА сообщил об отмене допуска. В пресс-службе организации заявили, что не сумели найти техническое решение, позволяющее играть российским командам.

Источник: https://sport24.ru/football/news-589399-v-noyabre-budet-organizovan-tovarishcheskiy-match-mezhdu-yunosheskimi-sbornymi-rossii-i-tadzhikistana
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