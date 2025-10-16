Видео
Молодежные сборные.
ЧМ U-20
ЧЕ U-21
ЧЕ U-19
ЧМ U-17
ЧЕ U-17
16 октября, 06:34

В полуфинале молодежного чемпионата мира тренер сборной Марокко использовал карточку челленджа для просмотра повтора

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер молодежной сборной Марокко Мохамед Уаби воспользовался «карточкой челленджа» в матче 1/2 финала МЧМ против Франции (1:1, пен. — 4:3).

На 72-й минуте бельгийский специалист использовал карточку, дающую по новым правилам ФИФА возможность требовать арбитру просмотр видеоповтора эпизода, чтобы можно было изменить решение.

4

  • С детства за Уралмаш!

    Нет, тут просмотр требует именно тренер, вот ведь написано: "...это часть нового правила ФИФА, разрешающего тренерам требовать видеоповтор". От кого - от арбитра или от ВАР - не важно. А если бы арбитр от кого-то требовал просмотр (допустим, от ВАР), то тогда хотя бы слова надо по порядку поставить: "...дающую АРБИТРУ, в соответствии с новыми правилами ФИФА, возможность требовать просмотр". Вот так будет по-русски, а не по-козиновски.

    21.10.2025

  • mayorsgb

    Так вроде как идет речь о том, что арбитр может потребовать просмотр, а не от арбитра требуется просмотр. Тренер использует карточку, арбитр обращается к видеоассистентам и потом смотрит повтор. Т.е. инициатива просмотра исходит не от арбитра, а от тренера. Так что здесь, на мой взгляд, правильно написано.

    20.10.2025

  • SportVIPs14

    16.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "...требовать арбитру" :rage: Может быть, все же "...требовать от арбитра"? Зачем так коверкать русский язык?

    16.10.2025

    Футбол
