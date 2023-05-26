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Сегодня, 05:32

В РФС высоко оценили шансы российских команд на хорошее выступление на Кубке БРИКС

Евгений Козинов
Корреспондент
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Начальник отдела разновидностей футбола департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) Сергей Шамрай оценил шансы российских команд на хорошее выступление на Кубке БРИКС.

«Я достаточно высоко оцениваю шансы наших команд в данном турнире. Понятно, что традиционно сильными считаются национальные сборные латиноамериканских стран, как Бразилия. Можно сказать, у них это на генетическом уровне, другой состав у людей. У них в крови футбол и все его разновидности», — цитирует ТАСС Шамрая.

Турнир с участием «Зенита», юношеской сборной России и шести бразильских команд пройдет с 27 мая по 2 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17847267
ФК Зенит
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