Вайсс надеется, что сборная Грузии выиграет молодежный Евро-2023

Бывший главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал выход молодежной национальной команды в плей-офф чемпионата Европы среди игроков до 21 года.

«Молодежная сборная Грузии вышла в плей-офф чемпионата Европы, потому что у них очень хорошая команда и футболисты. В Грузии в последние годы отлично работают с молодыми футболистами, построили много академий и стадионов, у них хорошая инфраструктура. В молодежной команде играют футболисты, которые уже заиграли в первой команде, состав очень сильный собрался. Если бы к ним присоединился Хвича Кварацхелия и пара игроков — были бы еще сильнее. Я надеюсь, что Грузия дойдет до финала или выиграет турнир, потому что у них домашняя арена, где есть невероятные болельщики, которые придают им огромную силу и волю. Все возможно», — цитирует Вайсса Metaratings.ru.

Национальная команда Грузии заняла первое место в группе А, набрав 5 очков в трех играх. Грузинские футболисты одержали победу над сборной Португалии (2:0), а также сыграли вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1).