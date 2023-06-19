Вратарь молодежной сборной России: «После предыдущего поражения сделали работу над ошибками»

Вратарь молодежной сборной России Даниил Голиков подвел итоги товарищеского матча против «Торпедо-БЕЛАЗ» (0:1).

— Эту игру мы провели лучше, чем прошлую, — приводит слова Голикова официальный сайт РФС. — После предыдущего поражения сделали работу над ошибками. Имели несколько неплохих моментов, но не смогли их реализовать. После пропущенного мяча пытались атаковать большими силами, но забить так и не удалось.

— Чего не хватило?

— Нам нужно более слаженно играть в атаке, для этого необходимо наигрывать связки, и тогда голы придут.

— Как оценишь свою игру? Ты сделал несколько очень сложных спасений.

— Рад, что вышел на поле в стартовом составе, именно для этого мы много тренируемся. Не считаю, что сделал что-то сверхъестественное, просто делал свою работу.

18 июня молодежка уступила белорусскому «Торпедо-БЕЛАЗ» со счетом 0:1. Ранее матч россиян против сборной Белоруссии U21 закончилась крупным поражением 1:5.