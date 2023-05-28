Сборная Израиля в меньшинстве одержала волевую победу над Японией и вышла в плей-офф МЧМ-2023

Сборная Израиля в третьем туре молодежного чемпионата мира-2023 обыграла Японию со счетом 2:1.

На 45+1-й минуте японцы открыли счет благодаря голу Исы Сакамото. На 68-й минуте полузащитник израильтян Жан Биньямин получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 76-й минуте Рой Нави сравнял счет, а на 90+2-й минуте Омер Сеньор забил второй гол.

Благодаря этой победе Израиль вышел в плей-офф со второго места, Япония заняла третье место. При этом в случае ничьи японцы выходили в следующую стадию.