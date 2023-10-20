Юношеская сборная России до 17 лет сыграет с тремя участниками чемпионата мира

Юношеская сборная России начала учебно-тренировочный сбор в Анталье, который продлится до 30 октября.

«За почти два года работы с командой нас ожидает самый серьезный подбор соперников. В этом плане можно вспомнить, пожалуй, только встречи с бельгийцами, которые мы провели в феврале прошлого года. Примечательно, что все наши соперники — участники чемпионата мира, а Сенегал и вовсе чемпион Африки. Это будет очень хорошая проверка для нас, соответствуем ли мы уровню финалистов чемпионата мира», — приводит слова старшего тренера юношеской сборной России Дениса Первушина официальный сайт РФС.

Юношеская сборная России до 17 лет сыграют матчи с национальными командами Узбекистана, Сенегала и Панамы. Игры пройдут 22, 25 и 28 октября соответственно.

26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к соревнованиям под эгидой организации сборные России до 17 лет. 10 октября УЕФА сообщил об отмене допуска. В пресс-службе организации заявили, что не сумели найти техническое решение, позволяющее играть российским командам.