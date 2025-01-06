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Сегодня, 15:17

Юношеская сборная России сыграет на турнире развития УЕФА в 2025 году

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Белоруссии в 2025 году.

«В 2025 году юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, соревнование состоится в Белоруссии. Среди участников — мы, Белоруссия, Казахстан и Китай», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Турниры развития не считаются официальными соревнованиями под эгидой УЕФА. Сборные России всех возрастов с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах организации.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
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