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Сегодня, 15:19

Защитник «Рубина» Рожков не примет участия в сборах молодежки из-за повреждения

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Защитник «Рубина» Илья Рожков не прибудет в расположение молодежной национальной команды России на сбор в ноябре из-за повреждения спины, об этом сообщает Metaratings.ru.

Рожков оказался в списке из 25 игроков, которых вызвали в молодежную сборную под руководством Ивана Шабарова.

В ноябре команда отправится в бразильский Рио-де-Жанейро, где сыграет три товарищеских матча: 14 ноября — с молодежным составом «Флуминенсе», 16 ноября — со сверстниками из «Ботафого», а 18 ноября — с «Сан-Кристованом».

19-летний Рожков в сезоне-2024/25 сыграл за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Источник: Metaratings.ru
Молодежная сборная России по футболу
ФК Рубин (Казань)

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