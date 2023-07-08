Безумный финал молодежного Евро! Вратарь потащил пенальти на 98-й минуте и принес Англии первый титул за 39 лет

Сегодня, 21:40
Молодежный Евро получил идеальный финал. И дело даже не в звучной афише, а в том, что до решающего матча добрались действительно две лучшие и самые сбалансированные команды. Англия по пути в Батуми выиграла все свои матчи, а голкипер Траффорд не пропустил ни одного мяча. Причем в каких-то матчах для этого пришлось сыграть прагматично, что показало гибкость возглавляемой Ли Карсли команды.
А «Красная фурия» — это гимн атаке и чемпионская марка, ведь Санти Дения и четыре играющих на этом турнире футболиста (Миранда, Гомес, Бланко и Руис) уже побеждали на европейских первенствах в категориях U-17 и U-19. В самом юном из возрастов Испания, кстати, обыграла англичан, хотя с тех пор многое изменилось.
Однако сейчас в наступление ринулись британцы, и, если бы к шестой минуте на табло горели цифры 2:0, этому бы никто не удивился. Показательно, что англичане сосредоточили усилия на левом фланге. В полуфинале испанцев в этой зоне напрягал украинец Мудрик, а в субботу два подряд момента организовал нападающий «Ньюкасла» Гордон. В первом случае его атака завершилась сейвом Арнау Тенаса, а Палмер не успел на добивание. Во втором эпизоде Гордон выдал пас фактически на пустые ворота, и непонятно — как один из самых ярких игроков турнира Гиббс-Уайт не смог подстроится под мяч?
Ближе к перерыву в ход пошли стандарты, и во время их исполнения можно было в очередной раз убедиться, как капризна бывает фортуна. Если во время коварного удара Колвилла с отскоком от газона нули на табло сохранил каркас ворот, то еще один штрафной в исполнении Палмера принес успех. Точнее, это стоит сказать о спине Кертиса Джонса, оказавшегося на линии удара. Мяч резко изменил направление, и у Тенаса не было ни шанса его остановить.
Испания же как минимум не оправдывала ожиданий, а скорее — откровенно разочаровывала. Да, в паре эпизодов, включая атаку Алекса Баэны, команда была вправе говорить о том, что ей не хватило совсем немного. Но что толку, если «Красная фурия» системно выглядела слабее соперника. И давление с началом второго тайма ничего принципиально не изменило, а гол Руиса отменили, так как капитан забрался в офсайд.
Ну а больше и похвастаться было нечем. Напротив, англичане на свободном пространстве периодически разрывали оборону соперника. В том, что интрига не была убита задолго до финального свистка, оказались виновны два человека — остановивший несколько сложнейших ударов и потенциально голевых прострелов Тенас, а также продолживший губить убойные моменты Гиббс-Уайт. Легко представить, что в случае неудачи сделала бы с ним английская пресса.
А сейчас — пусть и в шутку — невезучего полузащитника стоит поблагодарить за то, что удалось увидеть самый драматичный момент даже не этого турнира — всего футбольного лета. Ну, еще и ВАР, без помощи которого отправившийся к монитору арбитр не увидел бы, как в безобидной ситуации Колвилл в собственной штрафной попал по ноге Руису.
Овертайм казался неизбежным, однако великолепный Траффорд, которому прочат блестящую карьеру уже в национальной сборной, решил, что пропускать на этом Евро он не будет. На восьмой добавленной минуте вратарь потащил пенальти от Руиса, после чего остановил добивание и заслужил удачу в виде промаха забравшего подбор испанского игрока.
Рекорд «Красной фурии» отменяется. У нее — как и у Италии — по-прежнему пять титулов молодежного Евро. Англия же на турнире в Грузии предстала совершенной командой. Шесть побед с разностью мячей 11-0 принесли «Трем львам» третий в истории и первый за 39 лет трофей.
Хвича через соцсети отказался играть на молодежном Евро. Грузии не хватило звезды для выхода на Олимпиаду
Bzdashek Zapadlovsky
Ага. В нынешней ситуации главное на Олимпиаду отобраться. Вот уж реально-достижение вселенского масштаба. Соседи умеют из мухи перемогу сделать,но это точно не тот случай. Вообще не тот)))
08.07.2023
Слоноул
Англичане играли лучше, но столь однозначного преимущества, про которое наблекотал автор сей эпистолы, и близко не было. Испанцы не заслужили титула уже только за не реализованные пенальти и два добивания с убойных позиций.
08.07.2023
Олег Воробьёв
Так надо было показывать этот безумный финал,а не писать о нём...
08.07.2023
Слоноул
Испанский стыд в квадрате, это — испанский стыд за испанского блоггера.
08.07.2023
Гуго Оберштейн
Такими темпами Миранда, Гомес, Бланко и Руис скоро дорастут до уровня Спартака
08.07.2023
Як Цидрак
Капитан англичан на фото на нашего Буншу (зачеркнуто) Диму Баринова похож, а у Гиббса-Вайта по нему, по фото в смысле, точно несколько из дальних родственников был Вайтами, но немногие. Футбол не смотрел правда, смотрел Лебединое озеро.
08.07.2023
pustot
Испанский стыд
08.07.2023
ezhic8
Вика и Ана в своей, женской лиге И Вика безнадежно проигрывает, с чем я её от души (без иронии) поздравляю
08.07.2023
Василий Ельников
судя по количеству комментов - всем пох.й
08.07.2023
КирпичИнвест
То же самое, что написала Вика Кравченко Вот только заголовок у нее был несуразный "Англия обыграла Испанию и выиграла в финале..." А здесь видна рука профессионала СЭ
08.07.2023
LokoDemon
Ок, я тебя понял, коммент удаляю
08.07.2023
ezhic8
не стОит я чисто о футболе писал чего человек напрягся - не понял . счёт на табло
08.07.2023
ezhic8
не зацепил ты меня попробуй ещё разок
08.07.2023
genikol
сидят чмошные жирные админы,им видно и 30-лет нет,но банят за всякую
08.07.2023
User
пусть себе играют
08.07.2023
genikol
Позорники от СЭ в статистике тенниса,они до сих пор не ввели Андрееву Миру,просто её там нет Все есть,а на 102 месте Андреева,её нет,это как жёлтая газетёнка
08.07.2023
User
Они зато на олимпиаду отобрались, а тебя жабьё удавило
08.07.2023
andkl2007
Нашел. Траффорд принадлежит МанСити, последний сезон провел в аренде в Болтоне.
08.07.2023
genikol
(СЭ) это дно/а не сайт,банят дауны за всё,а жёлтые статейки кто с кем переспал,это их тема,им это нравится не про спорт писать а про трусы ,кто к кому залез,уёёёёё бб ки
08.07.2023
ezhic8
Я полуфинал не смотрел испанский, но "напрягавший фланг Мудрик" при 1-5 , ээээ... звучит фантазийно
08.07.2023
genikol
Ни одного пропущенного мяча за весь турнир у бритов,да это круто все игры на ноль
08.07.2023
andkl2007
А Траффорд за какой клуб выступает? Перспективный паренек.
08.07.2023
Thomas Boy
Муслик не переживет.
08.07.2023
Spartan
Кто-то выиграл 3й титул, кто-то отобрался на олимпиаду, а кто-то смокчет...
08.07.2023