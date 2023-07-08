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Сегодня, 21:40

Безумный финал молодежного Евро! Вратарь потащил пенальти на 98-й минуте и принес Англии первый титул за 39 лет

Англия обыграла Испанию в финале молодежного чемпионата Европы
Андрей Кузичев
Корреспондент
Англия победила Испанию в финале молодежного Евро-2023.
Фото AFP
Фото Getty Images
Фото Getty Images
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Испания упустила шанс стать самой титулованной сборной U-21.

Молодежный Евро получил идеальный финал. И дело даже не в звучной афише, а в том, что до решающего матча добрались действительно две лучшие и самые сбалансированные команды. Англия по пути в Батуми выиграла все свои матчи, а голкипер Траффорд не пропустил ни одного мяча. Причем в каких-то матчах для этого пришлось сыграть прагматично, что показало гибкость возглавляемой Ли Карсли команды.

Чемпионат Европы U21. Финал
08 июл, 22:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Англия U21
1:0
Испания U21

А «Красная фурия» — это гимн атаке и чемпионская марка, ведь Санти Дения и четыре играющих на этом турнире футболиста (Миранда, Гомес, Бланко и Руис) уже побеждали на европейских первенствах в категориях U-17 и U-19. В самом юном из возрастов Испания, кстати, обыграла англичан, хотя с тех пор многое изменилось.

Однако сейчас в наступление ринулись британцы, и, если бы к шестой минуте на табло горели цифры 2:0, этому бы никто не удивился. Показательно, что англичане сосредоточили усилия на левом фланге. В полуфинале испанцев в этой зоне напрягал украинец Мудрик, а в субботу два подряд момента организовал нападающий «Ньюкасла» Гордон. В первом случае его атака завершилась сейвом Арнау Тенаса, а Палмер не успел на добивание. Во втором эпизоде Гордон выдал пас фактически на пустые ворота, и непонятно — как один из самых ярких игроков турнира Гиббс-Уайт не смог подстроится под мяч?

5&nbsp;июля. Испания&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 5:1. Испания уничтожила Украину. И вышла в финал молодежного Евро

Ближе к перерыву в ход пошли стандарты, и во время их исполнения можно было в очередной раз убедиться, как капризна бывает фортуна. Если во время коварного удара Колвилла с отскоком от газона нули на табло сохранил каркас ворот, то еще один штрафной в исполнении Палмера принес успех. Точнее, это стоит сказать о спине Кертиса Джонса, оказавшегося на линии удара. Мяч резко изменил направление, и у Тенаса не было ни шанса его остановить.

Испания же как минимум не оправдывала ожиданий, а скорее — откровенно разочаровывала. Да, в паре эпизодов, включая атаку Алекса Баэны, команда была вправе говорить о том, что ей не хватило совсем немного. Но что толку, если «Красная фурия» системно выглядела слабее соперника. И давление с началом второго тайма ничего принципиально не изменило, а гол Руиса отменили, так как капитан забрался в офсайд.

Фото Getty Images

Ну а больше и похвастаться было нечем. Напротив, англичане на свободном пространстве периодически разрывали оборону соперника. В том, что интрига не была убита задолго до финального свистка, оказались виновны два человека — остановивший несколько сложнейших ударов и потенциально голевых прострелов Тенас, а также продолживший губить убойные моменты Гиббс-Уайт. Легко представить, что в случае неудачи сделала бы с ним английская пресса.

А сейчас — пусть и в шутку — невезучего полузащитника стоит поблагодарить за то, что удалось увидеть самый драматичный момент даже не этого турнира — всего футбольного лета. Ну, еще и ВАР, без помощи которого отправившийся к монитору арбитр не увидел бы, как в безобидной ситуации Колвилл в собственной штрафной попал по ноге Руису.

Овертайм казался неизбежным, однако великолепный Траффорд, которому прочат блестящую карьеру уже в национальной сборной, решил, что пропускать на этом Евро он не будет. На восьмой добавленной минуте вратарь потащил пенальти от Руиса, после чего остановил добивание и заслужил удачу в виде промаха забравшего подбор испанского игрока.

Рекорд «Красной фурии» отменяется. У нее — как и у Италии — по-прежнему пять титулов молодежного Евро. Англия же на турнире в Грузии предстала совершенной командой. Шесть побед с разностью мячей 11-0 принесли «Трем львам» третий в истории и первый за 39 лет трофей.

Хвича через соцсети отказался играть на молодежном Евро. Грузии не хватило звезды для выхода на Олимпиаду

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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  • Bzdashek Zapadlovsky

    Ага. В нынешней ситуации главное на Олимпиаду отобраться. Вот уж реально-достижение вселенского масштаба. Соседи умеют из мухи перемогу сделать,но это точно не тот случай. Вообще не тот)))

    08.07.2023

  • Слоноул

    Англичане играли лучше, но столь однозначного преимущества, про которое наблекотал автор сей эпистолы, и близко не было. Испанцы не заслужили титула уже только за не реализованные пенальти и два добивания с убойных позиций.

    08.07.2023

  • Олег Воробьёв

    Так надо было показывать этот безумный финал,а не писать о нём...

    08.07.2023

  • Слоноул

    Испанский стыд в квадрате, это — испанский стыд за испанского блоггера.

    08.07.2023

  • Гуго Оберштейн

    Такими темпами Миранда, Гомес, Бланко и Руис скоро дорастут до уровня Спартака

    08.07.2023

  • Як Цидрак

    Капитан англичан на фото на нашего Буншу (зачеркнуто) Диму Баринова похож, а у Гиббса-Вайта по нему, по фото в смысле, точно несколько из дальних родственников был Вайтами, но немногие. Футбол не смотрел правда, смотрел Лебединое озеро.

    08.07.2023

  • pustot

    Испанский стыд

    08.07.2023

  • ezhic8

    Вика и Ана в своей, женской лиге И Вика безнадежно проигрывает, с чем я её от души (без иронии) поздравляю

    08.07.2023

  • Василий Ельников

    судя по количеству комментов - всем пох.й

    08.07.2023

  • КирпичИнвест

    То же самое, что написала Вика Кравченко Вот только заголовок у нее был несуразный "Англия обыграла Испанию и выиграла в финале..." А здесь видна рука профессионала СЭ

    08.07.2023

  • LokoDemon

    Ок, я тебя понял, коммент удаляю

    08.07.2023

  • ezhic8

    не стОит я чисто о футболе писал чего человек напрягся - не понял . счёт на табло

    08.07.2023

  • ezhic8

    не зацепил ты меня попробуй ещё разок

    08.07.2023

  • genikol

    сидят чмошные жирные админы,им видно и 30-лет нет,но банят за всякую

    08.07.2023

  • User

    пусть себе играют

    08.07.2023

  • genikol

    Позорники от СЭ в статистике тенниса,они до сих пор не ввели Андрееву Миру,просто её там нет Все есть,а на 102 месте Андреева,её нет,это как жёлтая газетёнка

    08.07.2023

  • User

    Они зато на олимпиаду отобрались, а тебя жабьё удавило

    08.07.2023

  • andkl2007

    Нашел. Траффорд принадлежит МанСити, последний сезон провел в аренде в Болтоне.

    08.07.2023

  • genikol

    (СЭ) это дно/а не сайт,банят дауны за всё,а жёлтые статейки кто с кем переспал,это их тема,им это нравится не про спорт писать а про трусы ,кто к кому залез,уёёёёё бб ки

    08.07.2023

  • ezhic8

    Я полуфинал не смотрел испанский, но "напрягавший фланг Мудрик" при 1-5 , ээээ... звучит фантазийно

    08.07.2023

  • genikol

    Ни одного пропущенного мяча за весь турнир у бритов,да это круто все игры на ноль

    08.07.2023

  • andkl2007

    А Траффорд за какой клуб выступает? Перспективный паренек.

    08.07.2023

  • Thomas Boy

    Муслик не переживет.

    08.07.2023

  • Spartan

    Кто-то выиграл 3й титул, кто-то отобрался на олимпиаду, а кто-то смокчет...

    08.07.2023

    • Хвича через соцсети отказался играть на молодежном Евро. Грузии не хватило звезды для выхода на Олимпиаду