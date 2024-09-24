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На ежегодном сборе президентов и генеральных секретарей ассоциаций УЕФА активно обсуждалась тема возвращения сборной России на международные соревнования на юношеском и молодежном уровнях.
Подробности рассказал глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев в интервью ТАСС. По его словам, руководство УЕФА выступило с инициативой вынести на обсуждение вопрос допуска сборных России до 17 лет.
«Уже подготовительная работа проводилась и согласовывалась рядом федераций. Как представитель белорусской стороны, я заявил, что нужно рассматривать возвращение 17-летних ребят, невзирая ни на какие санкции. Если нет авиасообщения, то нужно разрешить играть на нейтральных полях, что будет в принципе нормально, большинство поддержало это».
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что после его выступления были позитивные заявления других стран.
«Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют? Мы должны не просто разрешить российским юниорам играть, а сделать ставку на их развитие. Мы должны их развивать так, чтобы они понимали, что такое единство и мир. Они же наше будущее!» — сказал Барменкулов Sport24.
Барменкулов отметил, что «за» выступила даже глава Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс, которая задавалась вопросом: «А при чем тут дети?», обсуждая отстранение России от международных соревнований. Ранее она была против возвращения наших спортсменов.
В УЕФА остались разочарованы раскрытием подробностей встречи. В пресс-службе союза рассказали ТАСС, что опубликованная информация не должна была просочиться в прессу.
«Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей. Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков».
23 сентября сообщалось, что президент Федерации футбола Греции Христосомос Гагацис выступил с инициативой вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные соревнования. Однако его предложение не приняли, несмотря на поддержку со стороны Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России, Белоруссии и самой Греции.
Российские команды отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года на неопределенный срок.