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Сегодня, 23:15

Россию предложили вернуть на собрании УЕФА. «За» проголосовали шесть ассоциаций

Греция предложила УЕФА вернуть на турниры молодежные команды России
Артемий Кутейников
Корреспондент
Тренировка молодежной сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Предложение не приняли.

На прошлой неделе во Франции состоялся ежегодный сбор президентов и генеральных секретарей ассоциаций УЕФА. На мероприятии активно обсуждалась возможность возвращения сборной России на турниры молодежного уровня.

Кто поддержал возвращение

Подробности рассказал украинский журналист Виктор Вацко. По его словам, глава Греческой федерации футбола Макис Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные турниры под эгидой УЕФА. Источник сообщил, что инициативу поддержали представители ассоциаций России, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, а также Черногории. Включая Грецию, шесть стран высказались за возвращение наших команд.

Почему Россию не вернули

Несмотря на поддержку, которую нашло предложение вернуть Россию на молодежные и юношеские турниры, инициативу быстро отклонили. Причиной якобы стала эмоциональная речь президента Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Как сообщает источник, его выступление сыграло свою роль, в том числе в личных переговорах с большинством представителей УЕФА.

Кто выступил с инициативой

Гагацис возглавляет греческую федерацию с июля 2024 года — на голосовании он набрал 87% голосов. За его кандидатуру высказались 61 из 70 избирателей. До этого мужчина восемь лет трудился генеральным менеджером клуба ПАОК, которым владеет россиянин Иван Саввиди. Отец Макиса Василис возглавлял Федерацию футбола Греции с июля 2001 года по декабрь 2008 года.

Шевченко тоже находится в должности недавно — его единогласно выбрали главой Украинской ассоциации футбола 25 января 2024 года. До этого обладатель «Золотого мяча» — 2004 пытался выстроить тренерскую карьеру: около пяти лет руководил сборной Украины, а также чуть больше двух месяцев рулил «Дженоа», откуда его уволили в январе 2022-го.

Александер Чеферин. УЕФА — за Россию. Но политика пока сильнее

Президентом УЕФА с 2016 года остается словенец Александер Чеферин: его третий срок истечет в 2027-м.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года на неопределенный срок.

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