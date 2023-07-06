Испания уничтожила Украину. И вышла в финал молодежного Евро

Там «Красную фурию» ждет Англия.

Полуфиналы молодежного Евро изначально воспринимались, как противостояния очевидных фаворитов с командами-выскочками. И в первом из них Англия данный расклад подтвердила, положив в израильские ворота три безответных мяча. В противостоянии же Испании с Украиной все было не так очевидно.

Команда Руслана Ротаня, впервые в истории получив право сыграть на Олимпиаде, на турнире в Грузии пошумела прилично. Чего стоит отправленная в нокаут Франции! А ведь «трехцветным» — с их мощным составом с Баркола, Шерки, Гуири, Калулу и уже дебютировавшим в первой сборной Тюрамом-Ульеном — прочили минимум место в четверке.

2 июля. Украина против Франции. Фото AFP

Да и с Испанией украинцы всего восемь дней назад сыграли в группе вничью (2:2), причем «Красная фурия» тогда спаслась на 90-й минуте. Впрочем, Ротань справедливо заметил, что в среду будет совсем другая игра. Настолько, что главный тренер испанцев Санти Дения выбрал тот же состав, что и в четвертьфинале со Швейцарией.

Это было совершенно логично, но в сравнении с первой игрой против Украины в старте оказался только отметившийся первым в матче опасным ударом Сансет. И ведь испанский штаб не был стеснен в выборе, тогда как Ротаню пришлось менять дисквалифицированного Краськива. Вместо него на острие атаки отправился Сикан, а справа в полузащите появился лучший игрок первой встречи с Испанией Назаренко.

На поле же все развивалось довольно предсказуемо. «Красная фурия» забрала мяч и территорию, тогда как соперник играл на своих козырях — а именно на быстром и хорошо отработанном выходе из обороны в атаку. В такой игре хорош получающий пространство Мудрик, о чем вингер «Челси» напомнил в первом же по-настоящему опасном выпаде, выложив мяч расстрелявшему ворота Бондаренко.

То, как Мудрик издевательски расправился с Виктором Гомесом, напомнило о предматчевых дискуссиях в испанской прессе о выборе правого защитника. As предполагал, что Дения специально под главную звезду украинцев выпустит лучше обороняющегося Арнау Мартинеса, однако тренер решил не подстраиваться под соперника. И сейчас следует признать правоту 49-летнего специалиста.

5 июля. Испания — Украина — 5:1. Виктор Гомес и Ойан Сансет празднуют гол. Фото AFP

Гомес свою ошибку словно не заметил и спустя четыре минуты его передача помогла Абелю Руису восстановить равновесие. Капитан «ла рохи» — настоящий злой гений украинцев. Это он принес своей команде ничью в группе, а теперь внес перелом в еще более ответственную игру. Очевидную ошибку в этой атаке допустил Бражко, да и Таловеров с Трубиным сыграли не лучшим образом, только все это — заслуга форварда португальской «Браги», который прислушивается к советам и ежедневно переписывается с испанской легендой — чемпионом мира и Европы Давидом Вильей.

«Он сказал, что мне надо больше времени проводить в штрафной, потому что нападающий должен концентрироваться на отскоках и стараться подхватывать любой мяч в штрафной. Этот совет здорово мне помог», — эта фраза Руиса в интервью сайту УЕФА — словно про его полуфинальный успех.

5 июля. Испания — Украина — 5:1. Испанцы забили гол. Фото AFP

А конек Сансета — поставленный удар. Хавбек «Атлетика» из радиуса штрафной выстрелил без раздумий так, что Трубин не сумел «сложиться». Очевидной ошибки там не было, но вратарь «Шахтера» с его опытом, что называется, не выручил.

Не сделал то, что удалось в концовке первого тайма Арнау Тенасу. Резервный вратарь «Барселоны» потащил из угла удар Сикана с нескольких метров. Момент же в очередной раз создал Мудрик. Но так как у номинальных гостей работал только левый фланг, в перерыве Ротань поменял не попавшего в игру автора голевых передач в играх с французами и испанцами Назаренко на Кащука.

У этого футболиста тоже был звездный час на Евро — с голом и результативной передачей в первом туре против Хорватии (2:0). Однако в этот раз герои играли в красной форме. Или в светло-сером вратарском свитере, как Тенас, потащивший из угла сложнейший удар Бондаренко. Ну а Руис был настолько хорош и уверен в себе, что, зацепившись за мяч в штрафной, выдал передачу «рабоной». Голевой она не стала, но посеяла панику у линии штрафной, откуда вырвавший подбор Бланко запустил мяч в угол.

5 июля. Испания — Украина — 5:1. Антонио Бланко против Михаила Мудрика. Фото AFP

Испанцы добивали соперника «на бис» — роскошными обводящими ударами Барранечеа и Серхио Гомеса из «Манчестер Сити» — 5:1. Разгром украинцев. Неугомонный Руис заработал еще и ассистентский балл, закончив украинскую сказку.

Эта «Красная фурия» идет за золотом, хотя у Англии совсем другое мнение. В субботу нас ждет шикарный финал.