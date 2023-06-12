Провал Бразилии с Аргентиной и сенсационный Израиль. Самое главное с завершившегося молодежного чемпионата мира

Подсвечиваем юных звездочек.

Молодежный чемпионат мира отгремел в Аргентине матчем-триллером между Италией и Уругваем. За месяц мы познакомились с большим количеством интересных команд и футболистов. Мы посмотрели турнир и предположили, кто будет в топе мирового футбола в ближайшие годы.

Внезапный провал Аргентины и Бразилии

Для этих южноамериканских монстров вылет раньше финала уже провал. Учитывая, что перед началом турнира они были главными фаворитами наравне с англичанами.

Аргентинцы выдали мощный перформанс на групповом этапе, выиграв три матча из трех с общим счетом 10:1. Но в первом раунде плей-офф попали на Нигерию, и молодежка расквиталась с Аргентиной за поражения на взрослых ЧМ-2014 и ЧМ-2018. После финального свистка африканцы бурно отпраздновали победу, показав жест перерезания горла. Параллельно бразильцы выбили другую африканскую команду — Тунис, но в четвертьфинале попали на израильтян и вылетели, хотя дважды вели в счете.

После фиаско прилично досталось тренерам: их обвиняли в недостаточной тактической выучке команд. Особенно прошлись по Маскерано: он не прошел квалификацию на турнир и его команда не должна была участвовать, но в апреле ФИФА перенесла турнир из Индонезии в Аргентину, и сборная на правах хозяйки попала на ЧМ.

После разочаровывающего результата СМИ ожидали отставки Хавьера, но вместо этого Футбольная федерация Аргентины продлила с ним контракт до 2026 года. Маскерано также будет готовить олимпийскую сборную к турниру в 2024 году. Вопреки хейту местных болельщиков.

Футболисты молодежной сборной Италии. Фото Reuters

Очередной проигранный финал Италии

Еще в начале мая Фабио Капелло и другие возвещали о возвращении кальчо, итальянцев вновь стали принимать за грозную силу. Но сейчас итальянцам тяжело дать оценку прошедшего года. С одной стороны, участие во всех трех финалах еврокубков. С другой — все три проиграли.

Грусти добавило поражение от Уругвая в финале МЧМ-2023. По ходу турнира Италия обыграла мощных англичан, бразильцев и вице-чемпионов из Южной Кореи. Но в последний момент затащить не удалось.

Крайне интересная история: в финале сыграл форвард Франческо Пио Эспозито, а в этот же день его братья Сальваторе и Себастьян боролись за место в серии А. Сальваторе — в составе «Специи» в стыковом матче с «Вероной», а Себастьян — в составе «Бари» в стыках с «Кальяри» из серии B. Все три брата проиграли.

Тем не менее у итальянцев вырисовывается индивидуально очень сильное поколение. Полузащитника Чезаре Касадеи признали лучшим игроком и бомбардиром турнира (7+1 в семи играх), а Себастьяно Депланша — лучшим голкипером. А еще не забываем про Томмазо Бальданци, Джакомо Фатиканти и других звездочек.

Футболисты молодежной сборной Израиля. Фото Reuters

Сенсационный Израиль

Темная лошадка турнира — сборная Израиля. Они в красивом стиле выбили бразильцев в четвертьфинале, огорчили весь Узбекистан голом на 90+7-й минуте и забрали бронзовые медали. Это один из лучших результатов в истории израильского спорта.

Причем изначально Израиль могли не допустить до турнира. Мы уже упомянули, что МЧМ должен был пройти в Индонезии, которая не поддерживает официальные дипломатические отношения с израильтянами. В марте в стране даже прошел протест с призывом не допускать израильскую команду до турнира. В итоге ФИФА перенесла мероприятие в более спокойную Аргентину.

Дальше проблемы создавали себе сами футболисты — набрали одно очко в двух стартовых турах и могли пропустить плей-офф, но в концовке с японцами забрали победу на 91-й минуте. А дальше игроки принялись покорять сердца соотечественников. Полуфинал с Уругваем так вообще собрал телевизионный рейтинг в 23% и стал самой просматриваемой передачей вечера. Внезапно возникший футбольный фанатизм охарактеризовали «мундиалитоманией». В Испании «мундиалито» называют молодежный ЧМ.

Некоторые все-таки нашли за что критиковать сборную. В соцсетях команду называли «самой неизраильской сборной всех времен» из-за наличия футболистов арабского происхождения. Притеснение арабов в Израиле — одна из острых проблем последних лет. Например, в этом году было убито уже 97 представителей арабских общин по сравнению со 104 за весь 2022 год. Но именно арабские израильтяне дали результат: Анан Халаили и Дор Тургерман забили по мячу бразильцам и спасали игры с Узбекистаном и Японией.

Сплочение израильтян в тяжелый период (в стране активно протестуют против правительства и дискриминации меньшинств) было главной задачей тренера Офира Хаима. «Я хочу объединить эту удивительную, прекрасную страну. У моих игроков большое сердце», — сказал Хаим. Кажется, у него получилось.

Футболисты сборной Уругвая — победители молодежного чемпината мира. Фото Reuters

Уругвайский триумф

Победу Уругвая на молодежном ЧМ восприняли как победу южноамериканского футбола в целом. Килиану Мбаппе припомнили его слова о слабом развитии футбола за пределами Европы, которые он произнес год назад. С тех пор Аргентина выиграла взрослый ЧМ, Уругвай — молодежный, а Бразилия — юниорский.

Теперь уругвайский молодняк может готовиться к дебюту за основную сборную. Новоиспеченный тренер Марсело Бьелса уже похвалил ребят и главного тренера: «Значительной разницей между Уругваем и другими была коллективная согласованность. Все они были объединены высокоразвитой коллективной идеей. Уругвай прекрасно знал, за что они играют».

При этом уругвайцы страдали из-за внезапных травм, отсутствия важных игроков (например, Альваро Родригеса, которого не отпустил «Реал») и дисквалификаций. Из-за этого многие игроки играли на неродных позициях (Алан Маттурро, которого признали вторым лучшим игроком турнира, играл левого защитника, будучи центральным), но командный дух Уругвая превалировал. Даже травмированные и исключенные из заявки футболисты беспрекословно сидели на скамейке запасных по велению тренера — потому что команда.

Уругвай за весь турнир пропустил всего от одной команды — Англии. В семи матчах из восьми ворота Рэндалла Родригеса остались нетронутыми, но его оставили без «Золотой перчатки». Однако никто из уругвайцев не пожаловался на вселенскую несправедливость — им все равно.

«Моя радость не вмещается в грудь. Я хочу поделиться ею со всем Уругваем. Я думаю, родилось что-то прекрасное, мы чувствовали всю энергию оттуда. Это принадлежит всем», — сказал тренер Марсело Броли.