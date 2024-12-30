Проехали по свету. Как прошел 2024-й для юношеских сборных России

В календаре у российской молодежи значились турниры УЕФА, поездки в Южную Америку и Африку.

Сборная России по футболу в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Даже со скидкой на уровень соперников это заметное достижение. Кроме шуток, ведь пять побед в пяти матчах и разница мячей 26:0 означают, что тренерскому штабу Валерия Карпина, невзирая на обстоятельства, удается сохранять мотивацию у игроков.

Но неплохими результатами и встречами с серьезными оппонентами в уходящем году могут похвастать и другие российские сборные. Начиная от молодежной и заканчивая самыми юными возрастами. Без матчей с зарубежными командами не остался никто. Вспомним эти встречи.

По трем континентам

Молодежная сборная под руководством Ивана Шабарова в 2024 году сыграла в футбол сразу на трех континентах и налетала огромное количество километров. Например, россияне дважды отправлялись в Южную Америку. Началась эта одиссея еще в марте, когда команда Шабарова провела три матча в Уругвае за четыре дня. Причем первый же из них получился, пожалуй, самым статусным в году. В Монтевидео россияне встретились с местной сборной, которая является действующим чемпионом мира среди молодежи. Впрочем, соперничать им пришлось уже с новым поколением молодых уругвайцев, большинство из которых были на год младше гостей. Тем не менее матч получился напряженным, его судьбу решил единственный гол, забитый незадолго до финального свистка. С пенальти отличился краснодарец Дмитрий Кучугура.

— Не зря летели сюда 36 часов, играть с Уругваем было очень интересно, — сказал герой матча. — Признаюсь, что сегодня очень хотел забить, круто, что мне это удалось, но еще больше я рад, что мой гол позволил команде одержать победу.

После этого российская команда, которая тоже заметно обновилась с прошлого года, разгромила молодежку столичного «Насьоналя» со счетом 7:2. По дублю сделали спартаковец Артем Быковский и Илья Родионов из «Черноморца», а вратарь Даниил Худяков, который летом уедет в Европу, отразил 11-метровый. В заключительной игре уругвайского турне команда неожиданно проиграла воспитанникам клуба «Монтевидео Сити Торке» — россияне открыли счет, но пропустили по голу перед перерывом и сразу после него, а свои моменты не реализовали.

Следующим пунктом назначения для Шабарова и его дружины стала Азия, куда осенью россияне ездили два месяца подряд. В сентябре вместе с главной командой страны они прибыли во Вьетнам, где были запланированы два матча с хозяевами. Первый из них Россия уверенно выиграла со счетом 3:0, хотя вьетнамцы сопротивлялись почти до самого конца — счет только во втором тайме открыл динамовский защитник Иван Лепский, а еще два мяча были забиты на 78-й и 82-й минутах. А вот в повторной встрече счет уже по истечении получаса игры был 2:0 в пользу гостей. Но все мы помним, какой была погода в сентябрьском Ханое — в середине первого тайма из-за сильного дождя игра была остановлена и больше не возобновлялась.

В октябре молодежка провела сбор в Китае и дважды встретилась с местными сверстниками. Первый матч закончился убедительной победой россиян — 6:0 с дублем Игоря Дмитриева из «Крыльев Советов». Но уже в повторном китайцы сумели навязать борьбу. В итоге автором единственного и победного гола в начале второго тайма стал Никита Салтыков из «Локомотива».

А завершала 2024 год молодежная сборная там же, где начинала — в Бразилии. Как и сезон назад, ей предстояли встречи с клубами. При этом «Флуминенсе» был представлен командой U21, «Ботафого» — U23, а «Сан-Кристован» — основным составом. И во всех трех играх россияне праздновали победы. Против «Флуминенсе» главным героем матча стал все тот же Салтыков, который открыл счет, а во втором тайме отдал передачу на победный гол Александру Кокшарову из «Краснодара» — 2:1. На этом Никита не остановился и оформил дубль во встрече с «Ботафого», еще по голу забили Дмитриев и Кокшаров. Краснодарец забил и в третьем матче, где россияне разгромили «Сан-Кристовао», но тут лавры лучшего игрока достались Кириллу Никишину из «Балтики», который отметился хет-триком. Помимо упомянутых футболистов, в бразильском турне неплохо проявили себя уже знакомые болельщикам по игре в РПЛ Богдан Москвичев, Илья Кирш, Дмитрий Васильев, Даниил Зорин и другие.

— Конечно, уровень этого соперника был несколько ниже, чем предыдущего, но и мы подошли к этой игре уставшими, — отметил Шабаров. — Могли ли сыграть лучше? Да, могли и должны. Но в целом это был продуктивный выезд. Три матча из трех мы еще не выигрывали.

Парагвай вместо Эквадора

Сборная России из игроков не старше 18 лет под руководством Дениса Первушина первый сбор года провела в Турции. На нем команда сыграла три матча и во всех добилась разгромных побед. В первой встрече со счетом 4:0 были повержены воспитанники «Бешикташа» — дублем отметился Артем Корнеев из «Локомотива», а еще один из мячей провел динамовец Виктор Окишор, считающийся одним из главных талантов страны в своем возрасте. Следом россияне отгрузили по семь мячей соперникам из «Умраниеспора» и «Фатих Карагюмрюка», пропустив только в последнем матче. У победителей дубли на счету капитана команды Станислава Топинки и спартаковца Вадима Пастушкова.

В сентябре юношеская сборная должна была отправиться на сбор в экзотический для многих Эквадор, но по техническим причинам он не состоялся. Вместо этого месяц спустя россияне поработали в Сербии, где в городе Стара-Пазова провели два матча с местной сборной. В первом сербы к перерыву вели со счетом 2:0, но во втором тайме гости перевернули ход встречи и забили четырежды: в первом же матче отличился новичок Дмитрий Пестряков из «Акрона», следом за ним отличились Андрей Ивлев из «Факела» и Максим Хохлов из «Зенита», а точку поставил Топинка. Во втором матче был вновь зафиксирован счет 4:2, но уже в пользу Сербии. Хозяева забили два быстрых гола, а уже по истечении получаса игры вели 3:0. Россиянам удались два гола престижа уже ближе к финальному свистку.

— Мы не собирались почти семь месяцев, и большая группа футболистов оказалась просто не готова к интенсивности, которую предложила сборная Сербии, — отметил Первушин. — Если брать Ивлева, Окишора, Пестрякова, а также Дмитрия Александрова и Николая Придаву, которые уже тренируются с командами мастеров, то они более-менее соответствуют требованиям. Остальные же застряли в МФЛ, где уровень несопоставим.

А в ноябре команда Первушина все-таки добралась до Южной Америки. Проделав дальний путь в Парагвай, молодые россияне в Асунсьоне дважды сыграли с местными футболистами — с командой из игроков 2005 и 2006 годов рождения. Результатом стали две победы — 1:0 и 6:2. В первой встрече успех добыли все те же Окишор и Ивлев, соорудившие единственный забитый мяч. Во втором же по хет-трику сделали представитель «Крыльев Советов» Иван Бобер и Кирилл Чебураков из «Ростова».

— Тактику, которую мы выбрали, ребята полностью реализовали, — считает Первушин. — Но хотелось бы добавить в реализации. В принципе, очень доволен игрой. Даже не столько игрой, сколько тем, что у команды есть характер. Погодные условия были очень сложные, сильная жара. Ребята проявили характер, терпели.

От Минска до Александрии

Команда, составленная из игроков не старше 17 лет, главным тренером которой является Андрей Аксенов, провела за 2024-й сразу 12 матчей. Хотя ребята этого возраста обошлись без поездок за океан, но география сборов и соперников у них тоже вышла богатая.

Все началось на Кубке развития в Минске. В белорусской столице собрались команды из шести стран. Хозяева и россияне выставили по две команды — U17 и U16, компанию им составили сборная Узбекистана из игроков до 17 лет, а также команды 16-летних футболистов из Азербайджана, Таджикистана и Казахстана.

Подопечные Аксенова на групповом этапе сыграли с тремя командами U16, из Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, и во всех встречах закономерно победили. В первом туре не без труда были обыграны казахстанцы со счетом 3:1, а победный гол на свой счет записал хорошо знакомый поклонникам ЮФЛ форвард Александр Помалюк из «Чертаново». Во втором туре он забил Таджикистану уже на второй минуте, но главным героем матча, завершившегося разгромом — 6:1, стал хавбек «Урала» Виталий Бондарев, оформивший покер! Но Помалюк не успокоился и в третий игровой день вновь забил победный мяч — россияне одержали волевую победу над младшей командой Белоруссии — 3:1.

К сожалению, взять трофей у команды не получилось. Хотя финал с Белоруссией U17 получился очень насыщенным — всего за полчаса команда Аксенова успела пропустить, сравнять счет, провести вынужденную замену и остаться в меньшинстве после второй желтой карточки Александру Лубнину. Соперники забили второй еще до перерыва, а почти сразу после него россияне остались вдевятером и почти лишились шансов на победу.

— Ребята большие молодцы — выкладывались, делали все, что мы от них просили, — сказал Аксенов. — Хоть это и второе место, я доволен, потому что оно стоит первого. Ребята сражались вдевятером, как львы, на поле. В футболе так бывает, во взрослом — даже чаще. Нужно достойно справляться с такими обстоятельствами.

Уже в марте Аксенов и его дружина отправились на сбор в Сербию, проведя в Белграде два матча с командой U18 академии «Црвены Звезды». Первый из них закончился с удивительным счетом 10:4, у россиян дубли оформили уже хорошо знакомый нам Помалюк и Александр Бекетов из «Краснодара». Не ушел с поля без гола и Бондарев А вот в повторной встрече гости забили только один гол силами полузащитника «Зенита» Матвея Иванова, а пропустили целых пять.

Сентябрьский сбор команды 17-летних прошел на базе в Бронницах, и в соперниках были российские клубы. Юниоры Аксенова проиграли основному составу клуба второй лиги «Леон-Сатурн» (2:4), хотя еще за полчаса до конца матча вели в счете. А затем обыграли молодежки столичных ЦСКА (3:1) и «Спартака» (3:0). При этом в обоих матчах вновь забивал Помалюк, летом перешедший в стан красно-белых.

Завершали же год ребята матчами в Египте. Начали россияне с двух побед с минимальным перевесом над местными сверстниками — 2:1 и 1:0. Причем во втором матче команда вновь, второй раз за год, осталась по ходу встречи вдевятером. Но преимущество, добытое уже на 3-й минуте после гола армейца Мингияна Бадмаева, удержать удалось. В первой же игре оба гола забил краснодарец Ярослав Соснихин. А вот в третьей встрече команда Аксенова неожиданно уступила сборной Египта U16 — 2:3

— Мы получили неоценимый опыт в международных играх со страной, в которой уделяется большое внимание развитию футбола, — отметил Аксенов. — Заключительный матч мы играли с командой, которая стала победителем Кубка Африки в своей возрастной категории. Соперник продемонстрировал в этих матчах хороший уровень мастерства и физической подготовленности.

Фото пресс-служба молодежной сборной России

Идем на рекорд

Но еще больше игровой практики получили игроки сборной России U16 — подопечные Станислава Коротаева за 2024 год выходили на поле 16 раз! На все том же Кубке развития в Минске команда начала с игры против старших футболистов из Узбекистана — россияне открыли счет на первой же минуте благодаря удару Романа Босова из СШОР «Зенит», к середине первого тайма вели уже 2:0, но победу не удержали.

За этим последовала минимальная победа над сверстниками из Азербайджана — забил хавбек московского «Динамо» Тимофей Маринкин со штрафного. Но затем 16-летние парни уступили со счетом 1:3 сборной Белоруссии U17 и не попали в финал. В игре за пятое место против Казахстана команда Коротаева уступила по пенальти.

В марте юноши отправились в турецкую Анталью, где по ходу сбора два раза обыграли сборную Буркина-Фасо — 1:0 и 3:1. В обоих матчах забивал полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков. А в апреле в Волгограде прошел международный Турнир развития, проходящий под эгидой УЕФА, на который также приехали команды Ганы, Казахстана и Сербии. И в такой представительной компании Россия одержала три победы из трех возможных и стала первой.

Начали подопечные Коротаева с победы над африканскими соперниками — 3:1. Кстати, счет в этой игре открыл форвард «Зенита» Вадим Шилов, которому только предстояло стать лучшим игроком и рекордсменом федеральной ЮФЛ-2. А третий мяч на счету московского спартаковца Захара Чушкина, который в следующем матче забил и победный мяч в ворота Казахстана — 1:0. И затем открыл счет в заключительной игре с Сербией — ее россияне выиграли со счетом 4:1, точку поставил Кондаков.

— Мы доказали, что на нашей Родине непобедимы, — сказал Даниил после игры. — Наш главный секрет это то, что мы — команда. Нас собрали из разных клубов, но когда мы в сборной, то играем как единое целое. Сводит ноги, но каждый добегает, старается, все проявляют характер.

Фото пресс-служба молодежной сборной России

После этого в сентябре команда Коротаева провела сбор в Минске, дважды обыграв хорошо знакомых соперников из Белоруссии — 2:0 и 6:2. Снова в каждом матче забивал Чушкин, а во второй игре хет-трик оформил Шилов. А месяцем позже, как и команда U17, подопечные Коротаева отправились в Египет. Там они провели два матча против сверстников — первый выиграли со счетом 3:1, победный гол забил спартаковец Никита Кочанов, второй свели вничью 1:1 благодаря удару Шилова с пенальти. А затем россияне уступили команде 17-летних египтян — 1:3, и здесь Шилов не ушел с поля без забитого мяча.

— Соперник физически выглядел помощнее, — отметил Коротаев. — Мы создали больше моментов, но они лучше реализовали свои шансы. По мобильности, динамике перемещения все хорошо. Но результат по игре.

Завершила год команда декабрьскими сборами в Сочи, где встретилась с местными «Академией футбола Краснодарского края» и «Сочи». Там же, кстати, провели заключительные тренировки и матчи в 2024 году сборные России U15 и U14. Которым тоже есть чем похвастать в уходящем году. 15-летние ребята, которых тренирует Владимир Волчек, в конце лета стали вторыми на престижном международном «Мемориале Морозова» в Петербурге. Там команда победила сверстников из сборной Белоруссии, мексиканской «Гвадалахары», «Зенита», казахстанского «Кайрата» и уступила только бразильскому «Флуминенсе». А сборная из игроков не старше 14 лет, которую возглавляет Валентин Гавва, в сентябре выиграла Турнир развития УЕФА, прошедший в Минске. Россияне разгромили Казахстан (7:0) и Белоруссию (4:0), а также обыграли команду Азербайджана (3:0).

Также впервые в Сочи собралась сборная U13 — под руководством тренера Дениса Первушина. Команда сыграла вничью с Академией футбола Краснодарского края (2:2) и «Сочи» (4:4). Первым автором гола в истории сборной стал Арсен Бестаев из владикавказской «Юности» — он оформил по дублю в каждом матче.