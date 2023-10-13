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Сегодня, 20:15

Наша молодежь не хуже бразильской. Время вытеснять легионеров в РПЛ?

Молодежная сборная России переиграла «Палмейрас» U20
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболисты молодежной сборной России.
Фото РФС
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Российская молодежка обыграла юношей из «Палмейраса» в сумасшедшем по эмоциям матче.
Товарищеские матчи.
13 окт, 16:00. Unknown (Unknown)
Палмейрас U20
1:3
Россия U21

Молодежная сборная России продолжает турне по Бразилии. Очередным соперником команды Ивана Шабарова стала команда «Палмейраса» U20, уровень которой гораздо выше, чем у местного «СКА», с которым наши сыграли вничью (2:2) днем ранее.

Несмотря на тропический дождь, прошедший накануне игры и превративший поле академии «Палмейрас» в вязкое болото, земля под ногами обеих команд буквально горела. Эмоции игры зашкаливали, никто не хотел уступать, а в концовке встречи команды даже чуть не подрались.

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«Мы сразу договорились, что едем не только смотреть на бразильцев, а едем себя показывать. И понять вообще, почему в нашем российском футболе так много бразильцев и чем они от нас отличаются. Почему их так ценят не только у нас, но и во всем мире», — сказал после игры главный тренер сборной России Иван Шабаров.

Игроки сборной России бились в каждом единоборстве и отдавали все силы, настрой ребят действительно был запредельный. Положительных эмоций добавили наши болельщики с флагами, которые пришли на игру в составе примерно десяти человек. Сдаваться бразильцам в этот день никто не собирался.

Футболисты «Краснодара» Александр Кокшаров и Дмитрий Кучугура забили по голу, еще одним мячом отметился полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев. Игравший форварда Кокшаров ко всему прочему не реализовал пенальти, зато выиграл много единоборств, часто прессинговал и в итоге совершенно обессиленный при помощи партнеров по команде покидал поле за пару минут до конца. Отдал игре все.

Одним из самых ярких моментов в игре стал перформанс Кучугуры, который встал на мяч обеими ногами, после чего бразильцы завелись еще больше и начали грубить. Такой трюк чаще можно увидеть в футбольных рекламных роликах, чем в матчах, но в этот раз он был абсолютно уместен и украсил матч.

«Это не провокация. Они показывают красивую игру. Из-за этого все о Бразилии и говорят. Я показал, что мы тоже в России это делать умеем», — сказал после игры Кучугура.

У нашей молодежки подобрался отличный состав, половина из них уже имеет опыт выступления в РПЛ и играет в своих клубах не последние роли. Есть надежда, что многие ребята смогут построить успешную карьеру и вытеснят из РПЛ многих бразильцев. Ведь они ничем не хуже, а во многом даже лучше хваленых наследников Пеле.

Футбол
Молодежная сборная России по футболу
ФК Палмейрас
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