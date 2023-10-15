10 голов в матче молодежной сборной России в Бразилии, Russia on fire в автобусе, музей Пеле

Что окружало третий матч нашей молодежки на родине пентакампеонов.

Очередным соперником молодежной сборной России в Бразилии стал клуб Пеле — «Сантос». Несмотря на отвратительное поле и дождь, игра получилась сверхзрелищной. Команды наколотили друг другу 10 голов на любой вкус. Если бы на стадионе были болельщики бразильцев, а не их аудиоверсия, думаю, даже они бы впечатлились той самоотдачей и уровнем игры, который продемонстрировала команда Ивана Шабарова.

Не менее интересные события окружали встречу вне поля. Стадион академии «Сантоса», где когда-то тренировался Неймар, расположен у подножья холма, вверх по которому раскинулись колоритные фавелы. Местные сразу предупредили нас, что углубляться внутрь трущоб — опасно для здоровья и кошелька, поэтому мы выбрали небольшое кафе у стен стадиона, чтобы переждать утренний ливень.

Фото «СЭ»

Оказывается, не мы одни захотели попить кофе с пирожками в этом колоритном заведении. Филиппе Марсио — главный арбитр матча и бывший игрок нальчикского «Спартака» ростом 197 см — возвышался над немногочисленными посетителями забегаловки, спокойно попивая свой напиток, после чего отправился через дорогу судить международную встречу.

Фото РФС

После окончания матча наша команда по приглашению генерального консула России в Бразилии в полном составе отправилась в музей Пеле. Находясь в отличном настроении, отпраздновав победу песней Russia on fire в автобусе, ребята и тренерский штаб посетили раздевалку «Сантоса», где каждый смог посидеть на месте короля футбола и отдаленно прочувствовать и представить атмосферу игр бразильского чемпионата.

Фото «СЭ»

Вечером сборная собралась в шурраскарии — традиционном мясном ресторане Бразилии, находящемся прямо на берегу океана. Обсуждение насыщенного дня, сумасшедшего прошедшего матча и предстоящей игры против «Сан-Пауло» под десяток видов различного мяса отлично завершили еще один день бразильского турне молодежки. Сегодня у команды Шабарова единственный выходной, а в понедельник — завершающая игра перед долгим возвращением на родную землю.